Solo dos minutos le bastaron a Carlos Vela para demostrar que su nivel sigue siendo envidiable y que definitivamente la Selección Mexicana echa en falta a un jugador de su calidad. En solo un par de minutos, el delantero marcó un gol frente a las estrellas de la Liga MX en una clara muestra de sus habilidades.

El tanto que marcó en favor de la MLS y la media hora que se le vio sobre el campo, dejó con la sensación a más de uno de que un regreso al Tricolor le vendría bien sobre todo de cara al Mundial de Qatar 2022. La no convocatoria del delantero azteca siempre ha dependido de él y al respecto esto dijo.

"Uno en su carrera y en la vida toma decisiones, y todo va acorde con la felicidad, dónde quieres estar y dónde no. En tu carrera, has tenido oportunidad de decidir cosas que igual no se ven tan bien, pero que a ti como persona te hacen mejor. Puedo decidir y creo que cuando no estás bien y no quieres estar 100% en un lado, es mejor no estorbar", dijo el atacante del LAFC.

Blanco y en botella. El delantero Carlos Vela volvió a descartar una vez más en su carrera el representar a la Selección Mexicana. El oriundo de Cancún está a gusto con su faceta de estrella en la MLS con Los Angeles FC y por su mente no atraviesa la idea de vestir la playera Tricolor ni siquiera con un Mundial en puerta.

JL