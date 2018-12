Se mantienen apoyos y no hay bajas en Chivas femenil

En Chivas femenil no hubo baja en salarios ni quitaron apoyos de becas, como tampoco se sacó a ninguna jugadora de la casa club como había trascendido en versiones anteriores, así lo explicó el director de Fuerzas Básicas del Guadalajara, Diego Martínez, quien aseguró que todo se debió a un mal entendido, el cual explicó.

“Entró confusión con Gabriela Huerta, porque se le dijo una información, pero no estaba aterrizada porque estábamos en el análisis final. Había dos opciones, uno que se quedara y la otra que un equipo que la quería se la llevara. Me senté frente a frente con ella, le pregunté si estaba molesta, y me pidió al final que se le diera la oportunidad de pelear una titularidad porque estaba contenta y está trabajando con nosotros de manera normal”.

Solamente hubo una baja, en la cual las partes estaban de acuerdo debido a las aspiraciones personales que tenía la jugadora.

“Se ensució esa comunicación porque la última parte de este análisis todavía no estaba terminada. Karen Gómez actualmente es la única baja del plantel. Ella externó que no tenía participación, jugaba poco y era importante buscar otro horizonte, en lo cual el club la apoyó”.

Martínez precisó que a la fecha se han respetado todos los contratos que se han hecho con quienes han estado en el equipo, citando los casos de dos jugadoras a quienes no se les quitó salario, ni apoyos, como se había manejado.

“A Esmeralda Zamarrón y Lía Romero optamos por mandarlas al grupo paralelo que está debajo del primer equipo. Ellas podrán participar ahí y conservar todo lo que el club les brindó en su contrato inicial”, concluyó Martínez.