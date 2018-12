Problema en Chivas femenil se debió a desatención: Higuera

José Luis Higuera, CEO de Chivas, atribuyó a una "desatención" los problemas que causaron la molestia de las jugadoras del equipo femenil de Chivas.

“Hubo una fuerte llamada de atención y estos detalles nos afectan mucho, pero son responsabilidad de nosotros en la directiva por no trabajar en los máximos detalles”, admitió Higuera en entrevista con la cadena ESPN.

La noche de ayer jueves algunas jugadoras rojiblancas dejaron entrever su irritación a través de mensajes en Twitter. Según reportes de Fox Sports, el motivo sería que algunas futbolistas rojiblancas dejarían de recibir su sueldo y becas escolares a causa de los pocos minutos que jugaron el pasado torneo.

“Todo se debió a una desatención y descoordinación entre el director técnico y el responsable femenil en fuerzas básicas (Diego Martínez), pues se accionó algo no aprobado y menos algo que no va con lo que debe ser”, dijo Higuera, que no acompañó al entrenador y al técnico del equipo la tarde de hoy en la presentación de los refuerzos para el Clausura 2019.

