Se lo están pensando

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), aceptó por primera ocasión que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pudieran ser aplazados, debido a la crisis del COVID-19.

En una entrevista publicada por The New York Times, al titular del COI se le preguntó si tiene un equipo que prevea lo que necesitarían los Juegos Olímpicos para recalendarizarse al otoño de este año, a 2021 o, incluso, a 2022, por más que el mensaje del máximo organismo deportivo del mundo haya sido que no habrá postergación.

“Por supuesto, estamos considerando diferentes escenarios”, respondió Bach. “Pero somos contrarios a lo que muchas otras organizaciones deportivas o Ligas profesionales hicieron, al posponer sus competencias, porque estamos a cuatro meses y medio de que arranquen los Juegos”.

La magna justa está contemplada para arrancar el viernes 24 de julio y culminaría el domingo 9 de agosto, fechas aproximadas en las que se han celebrado tradicionalmente desde Londres 1948.

El principal dirigente del deporte en el mundo también dijo que la decisión de celebrar o no la justa veraniega no obedece a intereses económicos, más allá de que ese parece ser el motor de la idea de mantenerlos como se planeó.

Bach también dijo que no tiene una fecha límite para decidir si los Juegos Olímpicos se disputarán o no. Detalló que su equipo de trabajo, incluidos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, le han dicho que es demasiado pronto para tomar una decisión.

Por otra parte, también sostuvo que los Juegos Olímpicos pueden ser una “llama de esperanza para el mundo”, debido a los momentos difíciles que se está pasando por la pandemia.

EU no enviaría atletas a Tokio sin garantías

El Comité Olímpico y Paralimpico de Estados Unidos (USOPC, por sus siglas en inglés) adelantó ayer que no habrá atletas de su país en la disputa de los Juegos de Verano de Tokio 2020 si no reciben por parte de las autoridades correspondientes la más completa seguridad para la salud de los participantes.

El anuncio fue hecho por la directora ejecutiva de USOPC, Sarah Hirshland, que junto a la presidenta del USOPC, Susanne Lyons, analizaron a través de una teleconferencia la posición de Estados Unidos ante la situación que se está viviendo, debido a la pandemia del coronavirus que afecta a todo el deporte mundial.

“La decisión sobre los Juegos no recae en nosotros. Eso recae en la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno japonés y el Comité Olímpico (COI)”, sentencio Hirshland. “Pero en ningún caso enviaríamos a nuestros atletas en peligro si no fuera seguro”.

Por su parte, Lyons, señaló que es su “deseo más profundo” que los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio puedan tener lugar según lo programado, pero admite que la organización está planeando una variedad de resultados, dependiendo de lo que suceda con el coronavirus en las próximas semanas.

Por su parte, el director médico de USOPC, Jonathan Finnoff, informó este que no tiene conocimiento de ningún atleta de los deportes olímpicos de verano haya dado positivo al COVID-19.

JL