Se despide la joya del tenis varonil

El alemán Alexander Zverev, tercera raqueta del mundo, dijo adiós prematuramente al torneo de Indian Wells ayer.

Zverev, lastrado por un virus, apenas pudo competir frente a su compatriota Jan-Lennard Struff, que lo derrotó por 6-3, 6-1 en apenas 70 minutos de juego.

El desconocido germano de 28 años no tuvo piedad del líder de la llamada “Next-Gen”, de 21.

“(Esta victoria) es muy importante para mí; 6-3, 6-1, es increíble. He jugado un gran partido. Él falló algunos golpes hoy pero al final del día estoy muy contento con ello”, dijo el vencedor.

“Llevo una semana enfermo. Eso desgraciadamente no ha cambiado. Ahora se trata de recuperarse y prepararme para (el Masters 1000 de) Miami, porque allí siempre se me ha dado bien, mientras que aquí siempre he tenido dificultades”, señaló por su parte en conferencia de prensa Zverev, quien sigue sin ser capaz de superar la cuarta ronda de este certamen.

Osaka da un paso firme

Naomi Osaka derrotó ayer 6-4, 6-2 a Danielle Collins en la tercera ronda del Masters de Indians Wells, y la actual número uno del mundo sigue su camino hacia la defensa del título de este torneo.

Collins batalló con su servicio a lo largo del encuentro, cometiendo siete dobles faltas y conectando apenas 47% de sus primeros servicios.

Osaka ganó el primer título de su carrera en Indian Wells hace un año. La japonesa inició este año coronándose en el Abierto de Australia y tomando la cima del ranking de mujeres.