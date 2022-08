Chivas: ¿Se animaría? Esto dice Salinas Pliego sobre comprar el equipo

La crisis que viven las Chivas han llevado a los aficionados a lanzar la petición a Amaury Vergara de que venda al equipo. Y esto en cierta parte fue replicado por David Faitelson, quien le hizo una sugerencia a Ricardo Salinas de comprar al Guadalajara.

"La profunda crisis de Chivas me lleva a una pregunta: Don Ricardo Salinas …¿Por qué no vende usted Puebla, Mazatlán, Atlas y Santos y hace una oferta por las Chivas?", escribió el periodista de ESPN.

Y la respuesta del empresario llegó: "Vender no, comprar chivas… pues pienso igual que con la compra de Citibanamex. Comprar problemas para tener que arreglarlos luego y que digan que por mi culpa no funcionan… no, la verdad no. Pero igual y si se ponen a modo, Amaury tiene el número de mis asistentes".

Ante esto, algunos seguidores del Rebaño le pidieron al dueño de TV Azteca que haga su oferta por los rojiblancos, aunque muchos otros prefirieron que el cuadro tapatío se mantenga bajo la administración de Amaury.

FS