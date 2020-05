Scaloni prefiere que Argentina juegue de local en la Bombonera

El entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, admitió que le gusta que sus dirigidos jueguen de local en La Bombonera, cancha de Boca Juniors, cuando hay eliminatorias de Conmebol.

"Tenemos charlas para ver dónde se juega de local. A mí me gusta jugar en La Bombonera, no lo niego, como también me gustaría jugar en los dos de Rosario; yo jugué en Newell's y la cancha llena es áspera", comentó para un medio local.

El timonel de la albiceleste también se dio tiempo para hablar sobre los rumores que colocan a su compatriota y atacante del Inter de Milán, Lautaro Martínez, en el FC Barcelona junto a su otro connacional, Lionel Messi.

"Si Lautaro llega a ir al Barcelona creo que el técnico va a buscar la forma de ponerlo de titular, se va a tener sacrificar y ganar el lugar", concluyó.

JL