Santiago Giménez: ¿Cuál es el histórico número que usará en el Milan?

Mediante sus redes sociales oficiales, el club de futbol AC Milan dio a conocer la incorporación del delantero mexicano y exjugador de Cruz Azul, Santiago Giménez, quien ahora formará parte de uno de los equipos más importantes del mundo.

El delantero mexicano, oficialmente el nuevo atacante del equipo rossonero, recibió la bienvenida a través de las redes sociales del club oficial con un “¡Órale, wey!” y aterrizó en Italia el fin de semana para realizar las pruebas médicas. Después, acudió al Estadio de San Siro para presenciar el Derby della Madonnina.

El exjugador de Cruz Azul iniciará una nueva etapa en su carrera profesional, luego de haber estado en el Feyenoord de Rotterdam en la Eredivisie de los Países Bajos, club en el que rápidamente se consolidó como una de las figuras más importantes.

"¡Órale, wey! AC Milan just got a bit more Mexican" (AC Milan se volvió un poco más mexicano), decía la publicación del club de la Serie A.

¿Por cuánto tiempo firmó Santiago Giménez con el AC Milan?

En el comunicado en el que se le dio la bienvenida al 'Bebote', se mencionó que firmó hasta el 2029.

"El AC Milan se complace en anunciar el fichaje permanente de Santiago Tomás Giménez, procedente del Feyenoord Rotterdam. El delantero mexicano ha firmado un contrato que dura hasta el 30 de junio de 2029" , señala el club.

¿Qué número usará Santiago Giménez con el AC Milan?

Otra duda común sobre la llegada de Santiago Giménez al AC Milan era el número que tendría en su camiseta, una incógnita que también fue resuelta a través de comunicados oficiales.

"Giménez lucirá la camiseta número 7", menciona el mensaje del club italiano sobre este tema.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *



AS