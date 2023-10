La delegación mexicana no suelta el segundo lugar del medallero en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, y ayer, en gran medida, se lo debe a la actuación de los atletas de Jalisco.

Las actuaciones estelares de Alejandra Zavala en tiro deportivo, Rodrigo Diego en clavados y Jessica Salazar en ciclismo de pista le redituaron en tres medallas de oro a México.

Alejandra Zavala, de amplia experiencia en este tipo de justas, hizo valer su condición de veterana al llevarse el oro en la prueba del tiro deportivo en los 25 metros; no conforme con ello, lo hizo imponiendo récord panamericano con un excepcional desempeño de 29 unidades. Además, con este resultado Zavala le dio a México otra plaza olímpica para París 2024, la tercera en tiro deportivo.

“Estoy muy feliz. Ha sido una competencia llena de emociones, complicada; la Final la trabajé bastante y se dio el resultado como se debía”, dijo Zavala. “Salió mi experiencia a flote, el deseo de ganar y creer que todo se puede”.

Por otro lado, el también tapatío Rodrigo Diego López obtuvo su primera medalla de oro en su primera participación en unos Juegos Panamericanos, luego de que junto a Osmar Olvera, con pasado jalisciense en su formación deportiva, lograran coronarse en la prueba de clavados sincronizados de trampolín de tres metros, superando a las duplas de Colombia y Estados Unidos.

“Me encanta México, me encanta mi país, me encanta representarlo y para esto es a lo que vengo, para ponerlo en lo más alto. Sabemos que la cosa no está fácil, que nos ha costado muchísimo y solamente queremos lo que merecemos; en la alberca hablamos de que somos los mejores y queremos que se nos corresponda como tal”, declaró Diego López tras la ceremonia de premiación.

Cabe destacar que, Olvera sumó su tercera presea dorada en Santiago 2023, con la peculiaridad de que lo ha logrado en lo individual y por equipo.

Por su parte, la ciclista Salazar se presentó junto con Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo para obtener el primer lugar en la Final femenil de ciclismo de pista en la prueba de velocidad, tras vencer a Estados Unidos. La tripleta mexicana cronometró 47.960 segundos, lo que les permitió refrendar su título que también consiguieron en Lima 2019.

Paola Longoria logra cuarto oro individual

Con una actuación avasalladora, Paola Longoria derrotó ayer a su compatriota Montserrat Mejía en sets consecutivos para conquistar su cuarta medalla de oro consecutiva en el torneo individual de ráquetbol de los Juegos Panamericanos.

"El cerrar con oro en singles, en los que quizá son mis últimos Juegos, era importante", dijo Longoria, quien llegó a 10 metales dorados en sus múltiples apariciones en justas continentales.

Rebeca Andrade suma su primer título

Con todas las miradas puestas sobre la única mujer en el mundo capaz de plantarle cara a Simone Biles en la gimnasia artística, Rebeca Andrade no falló al competir en su especialidad en los Juegos Panamericanos.

La brasileña de 24 años dominó majestuosamente el salto de potro, prueba en la que menos de tres semanas antes se había consagrado en el Mundial de Amberes, Bélgica. Ayer, en Santiago 2023, se impuso con solvencia.

Maggie Mac Neil, reina de la piscina

La natación de los Juegos Panamericanos consagró a una nueva monarca.

La campeona olímpica canadiense Maggie Mac Neil ganó ayer su cuarta medalla dorada en Santiago 2023 al compartir el primer puesto en la final de los 50 metros estilo libre con la estadounidense Gabi Albiero.

Nacida en China y nacionalizada canadiense, Mac Neil es hasta aquí la nadadora con más oros en Santiago.

