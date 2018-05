Ronaldinho desmiente matrimonio doble

El ex jugador brasileño Ronaldinho desmintió los rumores sobre su supuesto matrimonio con sus dos parejas, Priscilla Coelho y Beatriz Souza.

"Es la mayor mentira. No sé de dónde surgió eso. Todo el mundo me ha ligado con eso y es una mentira. No voy a casarme", comentó entre risas para GloboEsporte/SportTV.

De acuerdo con medios brasileños, sus parejas llevan una relación "armoniosa" en la mansión del ex futbolista en Río de Janeiro y contraería nupcias en el país sudamericano, donde la poligamia está permitida.

LS