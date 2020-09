Ronald Koeman se lava las manos en la salida de Luis Suárez del Barcelona

De cara el juego contra el Villarreal, con el que se presentará como nuevo técnico del Barcelona, Ronald Koeman aclara y pone más en entredicho a la presidencia culé.

"Yo no soy el malo de la película, la salida de Luis Suárez fue decisión del club". Koeman afirmó que el uruguayo hubiera podido pelear un puesto en su equipo, pero la decisión de su adiós fue de más arriba.

"Con Suárez parece que yo sea el malo de la película y no es así. He demostrado respeto por él, por el jugador y persona que es. Desde la llamada siempre le dije que iba a tener complicado jugar, pero que si se quedaba iba a ser uno más de la plantilla". Remató.

"Es decisión del club. Antes de que firmase el club ya estaba pensando en otras cosas y he intentado apoyar estas decisiones, que no son solo decisiones del entrenador. Con Luis he tenido siempre el máximo respeto, hablando claramente de su futuro; al final tuvo la oportunidad de irse al Atlético y le deseo toda la suerte del mundo".

Esto tuvo consecuencias, hubo reacción de Lionel Messi quien abiertamente atacó a la administración de Bartomeu, presidente del equipo, ante esto Koeman fue comprensivo.

"Es normal que esté molesto y un poco triste cuando un amigo suyo se ha marchado del club después de todos estos años juntos, es parte del fútbol, pero para mí lo más importante es ver cómo está en los entrenamientos y los partidos y no he visto un solo día que me haga dudar".

Para el holandés, Messi se ha entregado en los entrenamientos. "Ha vuelto con muchas ganas. Le he visto entrenar muy bien y, desde luego, no tengo ninguna duda con él".

