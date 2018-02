Roberto Tamés, el pionero del bobsleigh en México

¿Por qué los JJOO?

“Para llegar a Calgary fue una idea que tenía desde pequeño, me gustaba ver el bobsleigh en la televisión, me enamoré del deporte, eran mis héroes, yo recibí una Avalancha de niño y me sentía piloto. Platiqué con mis hermanos y buscamos participar, fuimos al Comité Olímpico y planteamos la posibilidad, ni siquiera sabía cómo se llamaba, para mí era el trineo sobre hielo. Les pareció una idea simpática, no nos dieron apoyo, pero igual fuimos”.