Rivalidad en la cancha; apoyo en la tribuna

A partir de la iniciativa de Relate X Jalisco, que lanzaron en conjunto Atlas FC y Chivas, en donde se invita a la gente a llevar peluches a los centros de acopio, y en una segunda, a llevarlos al Estadio Jalisco el 7 de marzo, el día del Clásico Tapatío, para lanzarlos en el medio tiempo, la sociedad civil de Jalisco también se sumó a este evento, lanzando un reto.

El iniciador de este desafío, el doctor Jorge Michel, especialista en fertilidad y reproducción, reconoció el esfuerzo de ambos equipos en beneficio de la niñez de Jalisco, al señalar que la rivalidad entre ambas instituciones debe quedar en la cancha y fuera de ella se deben sumar para apoyar a quienes más lo necesitan.

“Una de mis pasiones aparte de la medicina es el futbol, ahí aprendí que la rivalidad es en la cancha, fuera de ella todos son amigos; ahora que veo la iniciativa de Relate por Jalisco me pareció interesante porque hay muchos niños desprotegidos en el estado (Jalisco) y en verdad el que se unieran dos equipos con esa rivalidad para regalar peluches, me pareció muy padre”, dijo el galeno.

De esta manera, el doctor Jorge Michel lanzó el reto de sumarse a Relate X Jalisco y mencionar a varias personalidades de diferentes industrias a donar sus peluches.

“Yo empecé retando a 30 personas y la gente ha ido retando poco a poco a más personas y ahí va creciendo este reto”.

Entre los personajes que se han sumado al reto del doctor, se encuentran Albert Espigares, director de Fuerzas Básicas de Atlas, Juan Carlos Medina, quien hoy es técnico de las Fuerzas Básicas de Atlas, el comentarista Marc Crosas, algunas empresas de diferentes industrias, conductores, periodistas, comediantes, políticos, y hasta España llegó este reto, en donde el Betis y Andrés Guardado también han aceptado sumarse a Relate X Jalisco.

En cuanto al apoyo de las directivas de Atlas y Guadalajara, el doctor Michel explicó que “hablé con la gente de Atlas y les propuse el reto y me dieron todo su apoyo; con Chivas no he podido hablar, pero veo que han apoyado mucho, pero he sentido más apoyo por parte de Atlas, quizá porque el partido será en el Estadio Jalisco”, mencionó el médico ginecólogo, con maestría en reproducción humana.

JL