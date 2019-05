Ricardo Rayas asegura que Leones es de primera

La experiencia fue un factor importante para Ricardo Rayas fuera elegido el técnico de Leones Negros, así lo ha reconocido el presidente de la institución Alberto Castellanos, quien renueva el sueño de ser campeón y pelear por el ascenso a la Liga MX.

Rayas tiene 450 partidos dirigidos en su carrera y reconoce que llegar a Leones Negros es una oportunidad de oro, ya que tiene todo para ocupar un lugar en la Liga MX, porque en infraestructura es el único en tener las instalaciones en donde entrena y juega, además de que en cantera es rico.

"No me había tocado estar tanto tiempo parado (sin trabajo), así que vengo con mucha ambición y deseo. Mejor proyecto no puedo tener. Esperamos estar a la altura, prometo mucho trabajo, responsabilidad y compromiso".

El nuevo entrenador de Leones durante las charlas para firmar su contrato dejó claro que requeriría de refuerzos de buen nivel, tres por lo menos, para arropar a los jóvenes que trae como proyecto la institución y este tema no le asusta, porque ya en su momento ha tomado proyectos donde darle oportunidad a la cantera.

"Me ha tocado iniciar proyectos por ejemplo Alebrijes donde el 80 por ciento de los jugadores venían de Segunda División, logramos cuatro Semifinales y una Final de Copa. Tengo 12 años dirigiendo en Liga de Ascenso y puedo decir que UdeG cuenta con todo para estar en Primera".

Leones es el séptimo equipo en el Ascenso MX en la carrera de Rayas, quien ha dirigido antes a Correcaminos, Mineros, Alebrijes, Irapuato, Dorados y Salamanca.

Hay bajas confirmadas ya por Castellanos: el arquero Florencio Morán, Cristian Valdez, Ismael Valadéz y Kristian Álvarez, así como Roberto Juárez. El descanso terminó, los Leones estarán desde este martes realizando pruebas médicas para comenzar pretemporada.

En la presentación de Rayas estuvo presente el director de desarrollo deportivo, Jorge Dávalos, quien le deseó éxito y aseguró que serán equipo en pro de los objetivos de la institución.

JM