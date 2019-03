Representante de Héctor Herrera desmiente trato con el Atlético

Héctor Herrera no tiene prisa por moverse de la Liga Portuguesa. El cambio de aires tardará un poco más. De acuerdo con el representante del mediocampista mexicano, Gabriel Moraes, "no hay nada con nadie y no se va a definir tan pronto".

En declaraciones para Record, diario portugués, Moraes insistió que su cliente se encuentra bien con el Porto y que no existe pleito contractual. Incluso, el agente fue irónico con los rumores que lo asocian en acercamientos con el Atlético de Madrid que dirige Diego "el Cholo" Simeone.

"Hace un año firmó con el Real Madrid, en el último mes por el Inter de Milán y la Roma... Hace unas semanas con el Tottenham, Arsenal y Galatasaray... hoy es el Atlético Madrid", ironizó.

JB