Refuerzos a medias

Cuando comenzaron a darse los nombres de los refuerzos que llegarían al Guadalajara para el Clausura 2020, empezaron los apodos para el equipo porque se pensaba que venían a revolucionar el accionar del equipo y con el paso de las jornadas los sobrenombres desaparecieron y las estadísticas demostraron que han quedado a deber la mayoría.

En su momento, el presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, precisó la inversión realizada para el equipo era histórica, porque estaba cansado de que la mediocridad reinara en el redil, así que era la hora de comenzar un antes y un después contratando jugadores que fueran solución a corto plazo, pero con una proyección a futuro.

De todos los refuerzos que arribaron al Rebaño, Alexis Peña, Cristian Calderón, José Madueña, José Juan Vázquez, Uriel Antuna, Jesús Angulo y el regreso de José Juan Macías, solamente dos son titulares indiscutibles: el canterano goleador y el “Brujo” Antuna, quien poco a poco va asentándose a la dinámica del balompié azteca.

Macías es notorio cuando no está en el campo, su presencia y chispa lo hacen diferente, más ahora que está enrachado, pues de los cuatro tantos que suma en lo que va del Clausura 2020, tres han sido de manera consecutiva: ante Tijuana, León y Atlas, pero su racha se cortó en el último encuentro frente a Monterrey.

De hecho, cada que Macías anota, el Guadalajara gana. Sus tantos en cuatro partidos diferentes que ha colaborado dieron 12 unidades de las 16 que suma Chivas y que lo tienen en la quinta posición de la tabla general.

El que le sigue a Macías en actividad en el redil es Uriel Antuna, quien si no hubiera cometido un error extra cancha, estaría a la par del goleador, pero fue castigado por la directiva y perdió el terreno que había ganado ya. Todavía no ha podido anotar un gol con la rojiblanca, pese a las oportunidades.

Cristian Calderón recibió la oportunidad del técnico Luis Fernando Tena, pero no logró quedarse con la titularidad porque Miguel Ponce anda en buen momento, dejándolo en la banca. Suma apenas cuatro partidos, de los cuales en dos han sido titular.

José Madueña ha logrado jugar 205 minutos, esto por necesidad cuando no ha estado el “Chapito” Jesús Sánchez, pero en cada encuentro se manda un error que se refleja en el marcador. Jesús Angulo y José Juan Vázquez tienen poca participación, y así como Alexis Peña, quien no ha jugado en el primer equipo, no justifican su contratación.

REFUERZOS

Nombre Juegos Titular Minutos Goles José Juan Macías 8 7 616 (68.44%) 4 Uriel Antuna 9 7 645 (71.67%) 0 Cristian Calderón 4 2 229 (25.44%) 0 José Madueña 3 2 205 (22.78%) 0 Jesús Angulo 7 1 178 (19.78%) 0 José Juan Vázquez 4 0 101 (11.22%) 0 Alexis Peña 0 0 0 0

JL