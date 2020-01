Rechaza ceder a preolímpicos

Apenas se conoció la convocatoria de la Selección Nacional Sub-23 para su concentración de la próxima semana y el técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, dejó en claro que ni Roberto Alvarado ni Santiago Giménez acudirían al llamado.

Por el momento que vive el equipo, con jugadores lesionados y la necesidad de dar resultados, Siboldi no prestaría a esos dos futbolistas convocados por Jaime Lozano para la concentración que será del 2 al 5 de febrero en el Centro de Alto Rendimiento, mientras que Sebastián Jurado sí tendría posibilidades.

“Vamos a hablarlo con la directiva, pero la primera charla que tuve con Jaime (Ordiales, director deportivo), era que no”, dijo el estratega en La Noria.

La salida de los futbolistas impediría a Siboldi trabajar de la mejor manera rumbo a su partido de la Jornada 5, cuando le hagan los honores a Pachuca el 8 de febrero en el Estadio Azteca.

Tras el juego del domingo con Toluca tendrían que concentrarse por la noche y entrenar cinco sesiones con el Tri para romper concentración el miércoles en la tarde; reportarían con el club un día después y sólo tendrían dos prácticas de trabajo antes de recibir a Tuzos.

“Los necesitamos en este momento, (que se vayan) eso me quita, me resta”, agregó el timonel, quien dijo que siempre ha apoyado a la Selección, pues que los jugadores sean convocados es un plus y una motivación para ellos, pero en este momento sería complicado.

“En estos momentos el equipo no está completo, es la realidad. A lo mejor puede ser que vaya uno, no podemos prescindir de ‘Santi’ ni de Alvarado. Con Sebastián, pues tenemos a ‘Chuy’ (Jesús Corona). Quizá más adelante cuando esté todo el plantel podamos darle la posibilidad de que sí vayan a la Selección".

El Preolímpico de la Concacaf se realizará en marzo en Guadalajara, e indicó que para esas fechas el equipo estaría completo y sin problema los seleccionados acudirían al llamado del Jaime Lozano.

Lozano convoca al "Chaquito"

El director técnico Jaime Lozano dio a conocer ayer la convocatoria de la Selección Nacional de México Sub-23 que concentrará del 2 al 5 de febrero en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en la que destaca Santiago Giménez, el “Chaquito”, quien pelea por la titularidad en Cruz Azul.

Los seleccionados tienen programadas cinco sesiones de entrenamiento entre cancha y gimnasio como preparación rumbo al Preolímpico de la Concacaf.

Sebastián Jurado, Alan Mozo, Jorge Sánchez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna y Paolo Yrizar son otros de los considerados por Lozano y su cuerpo técnico para pelear por un lugar en la lista definitiva que buscará uno de los boletos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El Preolímpico se llevará a cabo del 20 de marzo al 1 de abril en Guadalajara; México está ubicado en el Grupo A junto a Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana.



JL