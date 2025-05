Real Madrid presenta a Xabi Alonso como su nuevo entrenador

El Real Madrid tiene nuevo técnico. Xabi Alonso fue presentado el día de hoy en una ceremonia que anuncia el nuevo proyecto del club blanco tras la salida de Carlo Ancelotti.

El Madrid oficializó el nombramiento de Alonso, un día después de que el club rindiera homenaje a Ancelotti en el último partido de la Liga española de la temporada en el Estadio Santiago Bernabéu. Ancelotti asumió como entrenador de la selección de Brasil después de cuatro temporadas mayormente exitosas en su segunda etapa con el club.

"No quiero dejar de hablar de la etapa que se ha cerrado: el relevo que tomo de Carlo Ancelotti. Fue mi entrenador. Fue una gran persona, me marcó mucho y una gran influencia", resaltó Alonso. "Sin su maestría, sin el aprendizaje que tuve de él, seguramente no estaría aquí. Recojo el legado con mucho honor y orgullo de poder estar aquí, en el lugar donde Carlo lo ha hecho tan bien. Espero cumplir con las expectativas". aseguró.

También mencionó que intentará inculcar su propio estilo en el Madrid, pero no dio muchas pistas sobre sus tácticas. Enfatizó el deseo de jugar con ambición y tomar la iniciativa.

"Hoy, el fútbol te pide ser flexible, dinámico y mover piezas", señaló Alonso. "Tengo unas ideas de cómo jugar y quiero que el equipo transmita emoción, energía, y que conecte con la gente. La simbiosis va a ser fundamental. Tenemos buenos jugadores para trabajar con ellos y quiero estar ya en el día a día para mejorar el potencial de cada uno y encajar las piezas para hacer equipo".

Alonso expresó que se siente bien al regresar a casa en Madrid, donde ganó seis títulos como jugador entre 2009 y 2014.

"Es un día muy especial, lo voy a tener marcado en mi calendario de por vida", manifestó. "Muy feliz de poder estar aquí en la que siento que es mi casa. El vínculo con el Real Madrid y el madridismo nunca ha dejado de existir".

La ceremonia de presentación de Alonso, de 43 años, comenzó con la proyección de un video con algunos de sus momentos como jugador del Madrid, de la selección España y de otros clubes donde jugó como volante de contención. También se mostraron momentos destacados de sus etapas como entrenador en las categorías juveniles del Madrid, el filial de la Real Sociedad y con el Bayer Leverkusen, al que dejó después de esta temporada.

Alonso, quien firmó un contrato hasta junio de 2028, observó el video junto a su esposa y otros invitados.

"Estamos orgullosos de contar contigo para seguir construyendo la gran historia de nuestro club. Vuelves a casa, donde diste tus primeros pasos como entrenador", afirmó el presidente del club, Florentino Pérez. "Es el comienzo de una nueva etapa repleta de ilusión y nuevas emociones. Xabi Alonso es uno de los mejores del mundo y representa los valores del Real Madrid".

Alonso regresa al Real Madrid para hacerse cargo de un club que no cumplió con las expectativas esta temporada. Ganó el título de la Supercopa de la UEFA, pero trastabilló tras ello. No ganó otro trofeo y perdió los cuatro clásicos contra el Barcelona, su acérrimo rival que se llevó un doblete de liga y copa.

"Tenemos unos jugadores fantásticos. Un equipo con un potencial y un presente muy bueno", comentó Alonso. "Eso me da muchas razones para venir aquí con mucha energía e ilusión de sacar lo mejor de cada uno de ellos y construir un gran equipo".

"Quiero que los jugadores puedan jugar donde más cómodos estén y donde más puedan demostrar sus calidades físicas, tácticas y mentales. Lo bueno es tener buenos jugadores y el resto es mi problema", agregó.

No tendrá mucho tiempo para preparar al equipo, ya que el Mundial de Clubes comienza a mediados del próximo mes.

"Se han dado las circunstancias para que suceda así y es una oportunidad para ir adelantando procesos, conocernos y también pelear por un título", afirmó. "La ambición será esa y si conseguimos unir las dos cosas puede ser un gran inicio. Es lo que tengo pensado desde hoy".

Alonso fue parte fundamental del Madrid que conquistó el título de la Liga española en 2012 y la Liga de Campeones en 2014. Se fue para jugar con el Bayern Múnich, donde se consagró tres veces en la Bundesliga.

Como técnico, Alonso llevó al Leverkusen a un doblete sin precedentes de liga y copa alemana el año pasado en su primera temporada completa después de hacerse cargo del equipo cuando estaba en la zona de descenso de la Bundesliga la temporada anterior.

Su equipo se convirtió en el primero en completar toda una campaña de la Bundesliga invicto. La única derrota del Leverkusen en 2023-24 fue ante el Atalanta en la final de la Liga Europa, y se recuperó tres días después ganando la Copa de Alemania 2024.

"Siento que es el momento. Es un buen momento que encaja por todas las partes", remarcó. "Desde ayer lo siento en la gente, que se ilusiona y quiere creer. Eso me da mucha energía y luego hay que plasmarlo en el campo, evidentemente".

