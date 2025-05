Final Toluca vs América: Los equipos que tienen más años sin ser campeón tras el Clausura 2025

La final del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX entre Toluca y América, que se disputó ayer domingo 25 de mayo, no solo definió al nuevo monarca del futbol mexicano, sino que también actualizó la lista de equipos con más años sin levantar un título. Mientras que los Diablos Rojos sumaron su estrella número 11 al vencer por 2-0 a las Águilas y ganar el título por primera vez en 15 años, varios conjuntos siguen acumulando tiempo sin coronarse en Primera División.

Si bien uno pronto piensa en Atlas, que rompió una larga sequía de 70 años en el Apertura 2021 y luego repitió en el Clausura 2022, la verdad es que tras estos títulos recientes, hay otros equipos que ya aparecen en lo alto de la lista de equipos con más tiempo sin campeonato. Los rojinegros solo tienen 3 años sin levantar el trofeo.

Encabezando la lista está el Puebla, cuya última corona data de la temporada 1989-1990. Con 35 años sin alzar el trofeo, La Franja es el equipo más longevo sin título. Le sigue el Necaxa, que fue el ganador de una final por última vez en el año de 1998 y que desde entonces solo volvió a disputar una más para eventualmente perderla.

Pumas, cuyo último campeonato fue en el Clausura 2011, aparece en el tercer escalón. Aunque han disputado finales desde entonces, los universitarios no han logrado consagrarse nuevamente y ya tienen 14 años en blanco.

Xolos subió a Primera División para ser campeón poco después, sin embargo, la Jauría no sabe lo que es un título desde el Torneo Apertura 2012, lo que pone su sequía en 13 años.

En el quinto lugar, por increíble que parezca, aparece Chivas. Con 8 años sin ganar una final, en el Rebaño ya deberían comenzar a preocuparse, o al menos así lo piensan los aficionados.

Santos Laguna, que conquistó su último campeonato en el Clausura 2018, desde entonces, no ha tenido tan buenos torneos, dejó que Cruz Azul rompiera su sequía de 23 años, pero no ha podido romper la suya; actualmente, los de Torreón no saben lo que es ser campeones desde hace 7 años.

Equipos como Monterrey, cuyo último título fue en el Apertura 2019, o León, el campeón del Apertura 2020, aún tienen margen al tener 5.5 y 4.5 años respectivamente, pero si pasan más torneos sin sumar títulos, podrían entrar pronto en esta conversación.

Algo similar ocurre con Cruz Azul, que ganó el Guardianes 2021 tras 23 años de sequía, pero desde entonces no ha vuelto a ganar una final aunque ha llegado a ellas.

Pachuca y Tigre fueron los últimos campeones antes de que comenzara el dominio de las Águilas, en el Toreno Apertura 2022 y Clausura 2023, lo que les da una falta de corona de solo 2.5 y 2 respectivamente.

La derrota del América en la final del Clausura 2025 no afecta el hecho de que sigue siendo el conjunto más ganador de México con 16 títulos y de que apenas tiene 6 meses si campeonar.

Y para cerrar, están los casos del Atlético de San Luis, Mazatlán, Juárez y Querétaro, nunca han ganado el título principal del futbol mexicano.

La Liga MX se caracteriza por su dinamismo, una competencia donde las hegemonías son frágiles como una burbuja y cualquier equipo puede dar la sorpresa.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: América rompe el silencio tras perder la final contra el Toluca

OF