América rompe el silencio tras perder la final contra el Toluca

El América rompió el silencio en redes sociales después de perder la final del Torneo Clausura 2025 ante Toluca por marcador global de 2-0. El equipo dirigido por André Jardine vio desvanecerse el sueño del tetracampeonato tras caer en el Estadio Nemesio Diez ayer domingo 25 de mayo, frente a unos Diablos Rojos que rompieron una sequía de 15 años sin títulos.

La derrota fue dolorosa, pero las Águilas no tardaron en enviar un mensaje a su afición: "Grande no se nace, se hace todos los días. Un tricampeonato, cuatro finales y vamos por más", dice una publicación del conjunto azulcrema que está acompañada por una imagen del plantel unido en el campo. El mensaje también incluyó una frase que reafirma su mentalidad competitiva: "La grandeza no está asegurada. Nunca dejemos de buscarla".

A pesar del golpe, América sigue siendo el equipo más ganador del futbol mexicano con 16 títulos de Liga. Sin embargo, la agenda no da tregua. El próximo sábado, el "Ame" tendrá la oportunidad de reivindicarse cuando enfrenten al LAFC en Los Ángeles, California, en un partido único que otorgará el último boleto al Mundial de Clubes de la FIFA.

El partido se jugará en el BMO Stadium y el ganador sustituirá al León de la Liga MX, excluido por la FIFA por razones administrativas relacionadas con la multipropiedad.

En cuanto a la final, Toluca logró la victoria gracias a un cabezazo de Luan al minuto 65, tras un tiro de esquina, y a un penal bien ejecutado por Alexis Vega al 82’, luego de una falta de Sebastián Cáceres sobre Robert Morales. El resultado consolidó el cuarto campeonato de liga para Antonio Mohamed, ahora con su cuarto club diferente, tras coronarse con Tijuana, América, Monterrey y ahora Toluca.

Con este triunfo, Toluca vuelve a levantar el trofeo después de 15 años, mientras que América debe cambiar de página de inmediato para mantenerse en la élite del futbol en la zona Concacaf.

*Con información de SUN y AP

