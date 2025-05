Alexis Vega reveló que quiso bajarse el sueldo para seguir en Chivas

El Toluca —gracias a los goles de Luan García y el ex-Chiva, Alexis Vega—, derrotó a las Águilas del América , quienes soñaban con el tetracampeonato, y se consagró como el campeón del futbol mexicano .

El América vivó un verdadero infierno este domingo y, tras la victoria del Toluca, TUDN realizó una entrevista con el delantero Alexis Vega, quien llegó con los Diablos Rojos, luego de haber pertenecido al Guadalajara, club en el que, según sus palabras, ya no se sentía cómo jugando .

Cuando los periodistas deportivos le preguntaron si había dejado de creer en sus cualidades y capacidades mientras estuvo en Chivas, el número 9 de los Diablos respondió sin tapujos: "Sí, en algún momento, ya en los últimos partidos de Chivas: ya no disfrutaba mucho jugar, mucha gente se metía conmigo y mentalmente no estaba tan fuerte en ese momento" declaró el delantero, aunque no hizo señalamientos de ninguna persona que le ocasionara la incomodidad dentro del Rebaño .

Alexis Vega recordó el episodio que lo hizo replantearse su estancia en Chivas, cuando él mismo puso sobre la mesa tener un menos sueldo debido a su bajo desempeño.

"Después, cuando fallo el último penal contra Pumas, que quedamos eliminados; ahí fue cuando hablé con mi representante y le dije que no quería estar más acá. Después tuve una plática con Fernando Hierro [Director deportivo de Chivas de 2022 a 2024] y le propuse quedarme, bajarme el sueldo, y no hubo la posibilidad", declaró Vega.

Al finalizar su respuesta, mencionó que estaba agradecido, y que cree "que por algo pasan las cosas", pues admite que "no estaba desarrollándome de la mejor manera" y ese episodio en su vida profesional fue la oportunidad de cambiar su rumbo futbolístico en el Toluca que, aseveró, " es un mundo totalmente diferente ".

Al final de la entrevista, los periodistas le cuestionaron al delantero si el desarrollo que ha presentado en Toluca, será el mismo que presentará en el Mundial 2026, a lo que respondió: "Totalmente: es mi meta jugar un mundial, es mi sueño más grande, [...] ya estoy pensando en el poder ganarme un lugar en la selección, poder demostrar todo lo que estoy haciendo aquí en Toluca en la selección mexicana y poder hacer historia".

Cabe decir que hoy, la Selección Mexicana dio a conocer la lista de 35 convocados para los compromisos de preparación ante las Selecciones de Suiza y Turquía, y Alexis Vega pinta en el listado como delantero .

