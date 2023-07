Raúl Jiménez continuará con su paso por la Premier League para la siguiente temporada, pero ahora jugará con el Fulham, equipo que pagó al Wolverhampton alrededor de 6 millones de euros para hacerse de sus servicios.

Tan solo cuando el Wolverhampton contrató al mexicano en el 2018 pagó 38 mde por él, y de acuerdo con Transfermarket, para el 2020 su valor en el mercado rondaba en los 50 mde, el valor más alto que alcanzó en toda su carrera. Por lo que, lo desembolsado por el Fulham representa una depreciación importante en su costo futbolístico.

El canterano americanista vivió sus momentos más gloriosos con los Wolves, donde se ganó el cariño de la gente al convertirse en el máximo goleador para el equipo inglés en la Premier League. Sin embargo, tras su accidente del golpe que sufrió en la cabeza en un choque con David Luiz, no pudo recuperar su nivel.

Ahora, el Fulham no solo representa un nuevo reto, sino también una nueva oportunidad de poder ganarse una vez más la confianza y el cariño de sus compañeros, director técnico y aficionados. Sin embargo, no será nada fácil pues, en dado caso de que no se concrete la salida de Aleksander Mitrovic al futbol árabe, tendrá que competir por su puesto con el jugador que más goles realizó en la campaña anterior.

Jiménez será el segundo mexicano en vestir los colores de los Whites, pues durante la temporada 2010-11, Carlos Salcido fue el primero en fundirse en el uniforme del Fulham teniendo una actuación destacable.

Los Cottagers es el equipo más longevo de la liga inglesa. En la actualidad, son dirigidos por Marco Silva, quien fue uno de los impulsadores en la búsqueda de la contratación de Jiménez; la temporada pasada, el Fulham culminó en el décimo lugar con 52 unidades.

