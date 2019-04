Queda sólo un boleto para la Liguilla del CL2019

Siete de los ocho invitados a la Liguilla del Clausura 2019 ya están definidos y queda sólo un boleto que se disputarán Puebla y Xolos.

El empate 2-2 de hoy entre Toluca y Pumas dejó sin posibilidades a los Diablos, que suman 22 unidades por 24 del Puebla y 25 de Tijuana, pero estos dos equipos se enfrentan en la última jornada, por lo que cualquier resultado entre ellos deja fuera a los Choriceros, aun si logran imponerse a Lobos BUAP, su último rival.

Los siete invitados a la Liguilla que ya están definidos son León (38 puntos), Tigres (34), Monterrey (30), Cruz Azul (29), Pachuca (28), Necaxa (26) y América (26).

Pos. Equipo Puntos Dif. Goles 1.- León 38 26 2.- Tigres 34 16 3.- Monterrey 30 14 4.- Cruz Azul 29 11 5.- Pachuca 28 7 6- Necaxa 26 7 7.- América 26 7 8.- Tijuana 25 1 9.- Puebla 24 1

El León y los Tigres tienen asegurado el primero y segundo lugar, respectivamente, mientras las demás posiciones podrían cambiar dependiendo de los resultados del próximo fin de semana.

Si la Liguilla se disputara hoy, los encuentros de Cuartos de Final serían León vs Xolos, Tigres vs América, Monterrey vs Necaxa, y Cruz Azul vs Pachuca.

RR