¿Qué necesita Atlas para ir a Repesca?

Aunque la eliminación es inminente, matemáticamente el bicampeón todavía tiene aspiraciones a llegar a la Liguilla vía Repechaje a pesar de sus 10 puntos y estar situado en el penúltimo lugar de la tabla general, solo por arriba de Querétaro. Pero ¿qué necesita Atlas para meterse a la Fiesta Grande?

Lo primero que tiene que hacer el conjunto rojinegro es luchar por conseguir los tres puntos ante Atlético San Luis, rival al que enfrentarán este domingo en el Estadio Jalisco que tiene 15 puntos y que hasta este momento está en el lugar 12 de la tabla general, el último lugar para la ronda de Repechaje.

También, estar atento a lo que hagan Mazatlán que enfrenta a Cruz Azul, León a Tigres, así como Tijuana, Juárez y Pumas, que son los equipos que pelean por también ingresar a la reclasificación.

Luego, Atlas viajará a Nueva York para enfrentar la Campeones Cup en la Gran Manzana ante el New York City en el Yankee Stadium. Una vez que regresen, se medirán al Monterrey, equipo al que también deben derrotar a como dé lugar.

Finalmente, los Zorros se verán las caras con el conjunto de Necaxa en el Coloso de la Calzada Independencia, otro equipo que ya está situado en zona de repechaje, pero que busca no salir de ahí y que actualmente tiene 17 unidades.

Son nueve puntos en disputa, luce complicado, casi imposible, pero mientras el balón ruede, hay esperanza para los rojinegros y los fieles aficionados que todavía sueñan con un histórico tricampeonato en el futbol mexicano.

ASÍ VA LA TABLA GENERAL

1.- América 28 puntos +18

2.- Monterrey 28 puntos +13

3.- Santos 25 puntos +12

4.- Pachuca 25 puntos +8

5.- Tigres 24 puntos +6

6.- Toluca 22 puntos +1

7.- Chivas 19 puntos +6

8.- Necaxa 17 puntos -5

9.- Puebla 16 puntos +2

10.- Mazatlán 15 puntos -2

11.- León 15 puntos -6

12.- San Luis 15 puntos -6

13.- Tijuana 15 puntos -7

14.- Juárez FC 13 puntos -1

15.- Pumas 13 puntos -6

16.- Cruz Azul 12 puntos -13

17. Atlas 10 puntos -8

18.- Querétaro 8 puntos -12

PARTIDOS JORNADA 14

Juárez FC vs Monterrey

Querétaro vs Santos

Necaxa vs América

Tigres vs León

Toluca vs Pumas

Chivas vs Puebla

Cruz Azul vs Mazatlán

Atlas vs Atlético San Luis

Pachuca vs Tijuana

QUIZÁ TE INTERESE: Atlas y Cocca ya piensan en el juego en Nueva York

OF