“Qucho”, 20 años de crítica y pasión

Uno de los moneros más importantes del país es orgullosamente tapatío. Saúl Herrera, mejor conocido como “Qucho”, cumple 20 años de trayectoria y los festeja haciendo lo que más le gusta, dibujar cartones y divertirse haciendo conciencia social y alegrando a lectores de deportes con sus personajes.

“Hay cartones que he resuelto en una hora y que son exitosos y son buenas ideas, y hay cartones que les dedico cuatro o cinco horas y pues no fue tan buena la idea”.

Saúl se da vuelo dibujando a sus personajes consentidos, como “Chivi”, “Zorri” o “Willy”, sin embargo todavía tiene mucho que ofrecer de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018, en donde desempolvará a uno de sus personajes que más le gusta a la gente, el pequeño Guerrero Azteca, que hace alusión a la Selección mexicana.

“Qucho” empezó dibujando en secciones de política, pero fue su gusto por el futbol y los deportes, sumado a la petición de quienes entonces eran sus superiores, lo que lo motivó a alternar entre cartones de política y futbol.

“Ahí en el periódico en donde comencé, me empezaron a pedir de todo y también de futbol, siempre he sido aficionado e incluso lo jugaba, soy apasionado del tema deportivo y me agradó la idea, porque una vez estaba cerrado, yo quería ser cartonista político, pero el que dibuja lo puede hacer de todo, es algo muy padre y no está peleado”, platicó Saúl.

— ¿En deportes, cuál ha sido el cartón más difícil?

— Cuando vi de cerca el descenso de Chivas, estaba pensando seriamente matar a mi chiva, ya no quería dibujarla, pensé en hacer que un camión de cervezas la atropellara y la matara, hasta que vuelvan a primera la iba a dibujar otra vez.

— ¿Cómo influyó el título 12 de Chivas en tu trabajo?

— Yo quería hacer cartones de eso durante un mes, era mi objetivo, pero luego decían que estaba insoportable, yo quería que fuera un mes dedicado al campeón.

— ¿Te gusta hacer cartones sobre el Atlas?

— Ya le he agarrado cariño al Atlas y a su gente, porque aquí en la ciudad tengo muchos amigos atlistas y he tratado de que sean temas, que aunque son enemigos en la cancha, de que fuera de ella sean cuates y tratar de convivir todos en la ciudad.

— ¿Tienes preparado algo para Rusia 2018?

— Lo tengo ahorita como en un armario, pero dentro de un mes lo empezaré a activar. Es un personaje, como un guerrerito azteca, que mucha gente lo adopta y que se le hace padre y quiero darle fuerza al personaje, porque muchos se identifican con él.

— Según “Qucho”, ¿Tigres es el quinto grande del futbol mexicano?

— No, yo creo que es Toluca por números y cantidad de títulos, pero Tigres sí tiene una época muy buena, pero yo creo que Toluca cumple con todos los requisitos.

Saúl Herrera viene de una familia de caricaturistas. Su labor como cartonista inició cuando presentó en un diario una carpeta de trabajo; a partir de entonces, cuando aún era estudiante, comenzó de manera profesional en este mundo.

EL PROCESO

El tiempo para hacer un cartón

Saúl Herrera “Qucho” comparte que para elaborar un cartón no deben pasar más allá de dos horas, las cuales son suficientes para plasmar una idea, o un concepto. Tomar más tiempo no es garantía del gusto de quien lo ve.