¿Dónde hospedarse en Qatar 2022? Esa será una de las preguntas más frecuentes que se harán en la próxima copa Mundial de Futbol, la cual se llevará a cabo a finales del próximo año en el país de Medio Oriente en el que se busca llevar a 1.2 millones de personas.

Con la venta de boletos para el Mundial Qatar 2022 comenzando en enero, una sorpresa espera a los fanáticos cuando busquen por sitios donde quedarse: Las habitaciones para alojarse están prácticamente agotadas.

Búsquedas extensas en cadenas de hoteles y portales agregadores encontraron solamente un sitio con disponibilidad para el torneo, que se realizará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

La mayoría de las habitaciones han sido bloqueadas ya por los organizadores, en parte para prevenir manipulaciones de precios, pero principalmente para garantizar disponibilidad para los equipos, funcionarios de la FIFA, patrocinadores y la prensa.

"Si un equipo está clasificado, es ahora que la gente está tratando de encontrar alojamiento", le dijo Ronan Evain, director ejecutivo del grupo Football Supporters Europe. "Y en estos momentos no hay nada".

El Comité Supremo de Qatar, que está a cargo de la planificación de Qatar 2022, proveyó los primeros detalles en los que reconoce los problemas de alojamiento, luego de semanas de preguntas al respecto.

Apenas 90 mil habitaciones estarán disponibles para espectadores vía un portal. Es aproximadamente el mismo número de los aficionados de Estados Unidos que tenían boletos para el Mundial de Rusia 2018, y tenía hoteles disponibles en el mercado.

Pero se conoce que sondeos y modelos de datos por funcionarios qataríes basados en los viajes a Copas del Mundo previas muestran que ellos anticipan ahora que 850 mil visitantes extranjeros requerirán habitaciones. Los organizadores del torneo han dicho que más de 1.2 millones de visitantes llegarán al país. Los datos más recientes de la Autoridad de Turismo de Qatar dicen que hay 33 mil 208 habitaciones en hoteles y apartamentos.

Algo que Qatar promueve como su mayor ventaja -la Copa del Mundo más compacta en la historia, con ocho estadios en un radio de 48 kilómetros de Doha- pudiera ser la barrera para visitantes.

"Se vuelve un poco una Copa del Mundo distópica si el estadio pudiera estar en cualquier parte del mundo … en medio del desierto y entonces uno vuela allí y desde allí", dijo Evain. "Ciertamente no es la experiencia que la mayoría de los aficionados desean".

Pese a las presiones sobre la disponibilidad de lugares para alojarse en Qatar, no habrá un sistema implementado para dividir equitativamente las habitaciones entre los espectadores de las naciones participantes ni prevenir que sean reservadas en masa para todo el torneo.

"No habrá sorteo", dijo el Comité Supremo. "Los visitantes podrán reservar en el portal de alojamientos por orden de llegada". Restringiendo más la disponibilidad, Qatar no va a permitir reservaciones de una noche para que aficionados hagan viajes breves y dejen habitaciones desocupadas para otros. No se han revelado los precios.

