Fue el pasado 30 de noviembre cuando se inauguró el séptimo estadio para el Mundial de Qatar 2022, un recinto que llamó la atención por su diseño, y por no ser otra cosa que un recinto desechable. Se trata del Estadio 974 (Ras Abu Abud), un inmueble que fue construido con esa cantidad de contenedores navieros, y que fue estrenado en la Copa Árabe de la FIFA con el partido Emiratos Árabes Unidos vs Siria, y que podría ser donado para el Mundial de 2026.

En entrevista para la revista AD, el británico Mark Fenwick, de la firma española Fenwick Iribarren Architects (FIA), habló sobre el innovador estadio. Dijo que la idea de fabricarlo con contenedores era la de ser precisamente construir un estadio "desechable".

Luego de ver algunos estadios abandonados tras el Mundial de Sudáfrica 2010, Fenwick no podía malgastar tanto dinero para un mes de futbol, así que se compró una caja de LEGO y comenzó la estructuración de una idea que hoy en día ya es una realidad, según explicó.

"Tenía este proyecto en un solar a un lado del agua: ¡contenedores! Me fui a comprar una caja de LEGO y comenzamos a jugar. Poco antes había hecho un viaje a Sudáfrica y vi los estadios abandonados, entonces, me quedó esta idea de 'esto no puede ser'. Ver ese desgaste de dinero en algo que solo sirvió para un mes me da mucha pena".

El Estadio 974 es el séptimo presentado hasta la fecha para el Mundial de Qatar 2022, tras el Khalifa International, Al Yanoub, Education City, Ahmad Bin Ali, Al Bayt y Al Zumama, que serán sede de partidos del evento deportivo que se celebrará próximo año.

"Es un estadio que está hecho con lo más global que existe: un contenedor de transporte. La idea de este estadio es desmontarlo y transportarlo a otros sitios del mundo. En este caso no está, está empezando, me falta llevarlo a otro sitio. Hay que esperar al último día de la Copa para comenzar a guardarlo y ver qué sigue. Podría ir al siguiente mundial (el de 2026) o empaquetarlo en 20 pequeños edificios", aseveró.

Solo falta la apertura del último de los ocho estadios del Mundial, el Estadio Losail, que abrirá sus puertas a principios del siguiente año. Qatar 2022 será la primera Copa del Mundo, desde sus inicios en 1930, que se celebre durante los últimos meses del año (del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022) y contará con ocho diseños vanguardistas.

