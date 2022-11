El 29 de junio del 2014, es una fecha que los aficionados al futbol y especialmente los mexicanos no vamos a olvidar, pues ese día la Selección Mexicana se jugaba su pase al tan anhelado quinto partido frente a la Selección de Holanda, oportunidad que se le escapó al "Tri" minutos antes de finalizar el encuentro con un penal polémico a favor del rival.

El famoso término "no era penal" se sigue utilizando hasta el día de hoy, pues siempre es buena oportunidad para mencionarlo.

Durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, un aficionado mexicano se encontró al exfutbolista holandes Wesley Sneijder, en donde lo cuestionó preguntándole si aquel día era o no penal sobre Arjen Robben, a lo que Sneijder respondió: "No, no era penal. Pero ¿Qué quieres que haga? Fue el árbitro".



Sneijder admitiendo que no era penal es lo mejor que verán el día de hoy. pic.twitter.com/QuZHpfXRnb — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) November 25, 2022

FG