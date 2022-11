El temor de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 tiene nombre y apellido.

Pero no, en Argentina no le temen al manejo de media cancha de Héctor Herrera. Tampoco al fuerte disparo de Luis Chávez o a la velocidad de Hirving Lozano. No, en Argentina le temen al técnico de la Selección Mexicana: A Gerardo Martino.

El cuadro sudamericano entrenó en su complejo deportivo, después de la dura derrota contra Arabia Saudita, que pone en peligro su clasificación a la fase de finales del Mundial de Qatar 2022.

Se habla que Lionel Scaloni haría por lo menos cuatro cambios para el juego contra México, rival al que le tienen respeto, pero no por los jugadores que pueda presentar, sino por el Tata Martino. Esto es lo que piensa la prensa del país donde juega Lionel Messi.

Juan Pablo Ferrari, del Diario de Hoy, señala que lo que verdaderamente preocupa al medio argentino, "es Martino. El 'Tata' dirigió a Messi, aparte de este grupo. Martino sabe cómo sacar de quicio a Messi. Si Argentina no logra que Messi se sienta cómodo y lo anulan, anulan al resto del equipo, esa es la preocupación".

Gerardo Martino ha dirigido en varias ocasiones a Messi: "Lo dirigió en Copa América y también en el Barcelona y sabe bien qué puntos tratar. La parte psicológica es determinante. Argentina hizo cuatro goles en el primer tiempo contra Arabia (tres de ellos fueron anulados), y no cualquiera lo hace, solo que en el segundo tiempo les hicieron dos. Hay que levantarse de eso".

Por su parte, Germán Lucero, del Canal de Santa Fe, indicó que el equipo argentino no debe de menospreciar a México, "nunca lo ha hecho y menos ahora debe de hacerlo".

Del juego entre la Selección Mexicana y Polonia, analizó que "son dos rivales que pueden generar sus complicaciones, no se sacaron diferencias, pero pueden lastimar a Argentina. Sí, es verdad que México no tiene mucha capacidad ofensiva, pero puede lastimar".

Finalmente, Diego Pesarín, de la Agencia TELAM, no piensa que Martino tenga la clave para anular a Messi, "porque todos piensan eso, que anulando a Messi se acaba Argentina. Si Messi se vuelve invisible en la cancha, es cuando el equipo debe de sacar adelante, no funcionó contra Arabia, y ahora será muy duro jugar contra México".

OF