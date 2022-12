La Selección Española perdió la punta de su sector al caer contra Japón durante su último partido de la Fase de Grupos, y es por eso que este martes volverá a escena con la encomienda de sacar adelante su compromiso de los Octavos de Final.

Su rival en esta eliminatoria será Marruecos, selección que parte como víctima en la comparativa contra “La Roja”, pero que debido a sus individualidades y a su ánimo desbordado por haber terminado en primer lugar de su grupo, es un peligro latente para los europeos.

Por lo menos así lo advierte el estratega español Luis Enrique, esto de cara a que sus pupilos se midan contra el cuadro africano en punto de las 09:00 horas, tiempo del centro del país, dentro de la cancha del Education City Stadium.

“¿Qué debe hacer España? Lo que pretendemos hacer cada partido. Nosotros tenemos muy clara la idea y no vamos a cambiarla en ningún momento de este campeonato y eso no significa que tengamos que dominar a todos los rivales durante todos los minutos, porque si algo define a un torneo de estas características es el nivel de las selecciones, no juega sólo España”.

“Ahora contra Marruecos nos vamos a enfrentar contra una de las selecciones con mejor estado anímico, más motivadas. Han hecho una Fase de Grupos espectacular en un sector muy complicado en el que han pasado como primeros, quizá en motivación sea una de las mejores selecciones”, finalizó el estratega de “La Roja”.

En cuestión de antecedentes España y Marruecos sólo se han enfrentado en una ocasión dentro de las Copas del Mundo, y curiosamente ese partido se dio justo hace cuatro años y medio en la justa mundialista de Rusia 2018.

En ese torneo ambas selecciones coincidieron en Fase de Grupos, y el resultado final de aquel partido fue un empate a dos goles por bando.

