Pumas vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de la J4 del Guard1anes 2021?

Los rojinegros del Atlas arrancaron terriblemente el Torneo Guard1anes 2021 con una racha de tres derrotas consecutivas y el equipo está urgido de sumar sus primeras unidades del campeonato.

Para respaldar a su entrenador Diego Cocca, los Zorros tendrán que salir a ganar el próximo domingo cuando visiten a Pumas en Ciudad Universitaria, como parte de la Jornada 4.

Desde el arranque del torneo y hasta el día de hoy, jugadores, directiva y cuerpo técnico del Atlas han manifestado hasta el cansancio que el plantel tiene el potencial suficiente para ser protagonista en el Guard1anes 2021.

Sin embargo, los rojinegros no encuentran la fórmula y ha ocurrido todo lo contrario: son sotaneros generales siendo el único equipo que no ha sumado puntos, no han podido marcar gol y parecen estar destinados a pagar la multa millonaria por ocupar el último lugar en la tabla porcentual.

Diego Cocca no ha repetido una sola alineación en las primeras tres jornadas y se espera que para el duelo contra Pumas haga nuevas modificaciones en busca de sus primeros puntos del torneo en Ciudad Universitaria, donde los Zorros no ganan desde el Apertura 2014.

Partido: Pumas vs Atlas

Fecha y hora: domingo 31de enero a las 12:00 horas

Transmisión: TUDN/ESPN

AJ