Atlas busca respaldar a Diego Cocca

Solamente en el campo con una victoria ante Pumas, es como los jugadores del Atlas pueden respaldar a su técnico Diego Martín Cocca, quien está en la cuerda floja tras tres derrotas de manera consecutiva y una caída más, lo dejaría sin argumentos en productividad, para darle continuidad.

La única forma de trabajar tranquilos la semana entrante, es ganando sin importar el cómo, así lo precisó Jesús Angulo, quien está seguro que regresarán con un resultado positivo de Ciudad Universitaria.

“El domingo tenemos una revancha, una segunda oportunidad, creo que vamos a revertir estas tres derrotas, el equipo está apto para revertir estas derrotas que llevamos en el torneo. Tenemos una gran plantilla, creo que es una de las mejores que he visto en lo poco que llevo aquí en la institución, creo que tenemos todo el potencial para revertir lo que estamos viviendo ahorita, creo que estamos listos para el domingo salir a revertir esta situación”.

Notó Angulo mejoría en el cotejo que perdieron ante Tigres, pero no les está alcanzando, así que redoblar esfuerzos y concentración total, es la exigencia que debe tener el equipo para que la mejoría se vea reflejada marcando el primer gol y obteniendo tres puntos.

“Creo que en el último partido tuvimos más orden, tuvimos la posesión del balón, tuvimos llegadas y eso fue muy productivo. Me siento apto para este reto que estamos afrontando a pesar de las tres derrotas, entonces en lo personal me siento muy bien y estoy seguro de que vamos a salir adelante”.

Respecto a la nueva normalidad en la Liga MX para que los jugadores sean responsables, que no anden en lugares que no debe y respeten las medidas de salubridad que se exigen, por la pandemia de COVID-19, dijo que está bien para quienes no entienden.

“Si te cuidas no te van a multar, a mí me parece bien que la hayan reforzado, aquí en la institución la estamos siguiendo al pie de la letra, creo que es una gran medida para protegernos a nosotros y cuidar a todos. Hay que seguirse cuidando, ha habido muchas bajas en todas las familias en muchos países, es fundamental el cuidado personal, eso nos va a sacar adelante”.

Respecto a Pumas, conjunto que tiene cuatro puntos en el campeonato, mencionó que el torneo pasado demostraron de lo que son capaces y será un duelo bastante difícil.

“Pumas es un equipo fuerte, llegó a la Final, es un equipo aguerrido, que aprovecha jugar en casa, creo que será un partido difícil, pero nosotros vamos a ir a conseguir los tres puntos. Hay que ir a hacer más de lo que hemos hecho, hay que ir a arriesgar más, tenemos que sobresalir más, eso será fundamental en el equipo para salir adelante y aprovechar las oportunidades”.

AJ