Prohíben celulares a Brasil Sub-17

El seleccionador Sub-17 de Brasil, Guilherme Dalla Déa, afirmó ayer que sus jugadores tienen prohibido el uso de los celulares en las comidas de grupo.

“En todas las comidas, ningún jugador usa el teléfono: desayuno, almuerzo, cena... decidimos eso juntamente porque tenemos poco tiempo y nada mejor que aprovechen las comidas para hablar de otras cosas, no solo de futbol, también de su vida personal, para que creen vínculos lo más rápido posible”, dijo.

Dalla Déa admitió que es consciente de que sus jugadores son de una generación “totalmente dependiente” de las nuevas tecnologías, pero matizó que su idea es que “se centren en el trabajo” y solo “después del entrenamiento y el partido” puedan disfrutar con los teléfonos móviles.

“Es difícil no voy a decir que no, me pongo en su lugar, pero saben muy bien las reglas que son impuestas en la Selección brasileña”, indicó.

El partido inaugural del Mundial Sub-17 contra Canadá se jugará en el Estadio Bezerrao, en la localidad de Gama, a unos 40 kilómetros de Brasilia, la capital de Brasil.

Brasil y Canadá fueron emparejados en el Grupo A, que completan Nueva Zelanda y Angola, esta última debutante en una Copa del Mundo de la categoría.

“Todos estamos bien preparados para la disputa de este Mundial”, aseveró.

Debut del mini Tri en Brasilia

El 28 de Octubre La Selección Mexicana Sub-17 hará su debut ante Paraguay en el Estadio Bezerrao en Brasilia. Los dirigidos por Mario Arteaga conforman el Grupo F junto a Italia, Islas Salomón y el ya mencionado Paraguay.