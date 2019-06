Primer examen previo a la Copa Oro

La Selección mexicana de futbol afrontará su primer partido de preparación para reanudar su camino hacia el que será su primer torneo oficial bajo las órdenes de Gerardo “Tata” Martino. El conjunto tricolor se medirá ante el combinado de Venezuela en un encuentro que busca despejar algunas dudas y que de paso pudiera servir para definir la lista definitiva de seleccionados que estará en la próxima Copa Oro.

El conjunto nacional se ha convertido en blanco de críticas durante los últimos días, ya que por lesiones o simplemente por decisiones personales, algunos de los elementos del equipo mexicano han dicho adiós a su participación de este verano con el Tricolor.

Apenas hace unas horas, Marco Fabián, el mediocampista del Philadelphia Unión de la MLS, se quedó con las ganas de participar en el próximo certamen de la Concacaf debido a una lesión en el tobillo derecho que ahora hace que su nombre aparezca en una larga lista de jugadores ausentes con la Selección.

Además del futbolista tapatío, del barco azteca se han bajado jugadores como Javier “Chicharito” Hernández, Carlos Vela, Héctor Herrera, Javier Aquino, Miguel Layún, Jesús “Tecatito” Corona e Hirving Lozano, quienes no estarán presentes con el conjunto nacional, por lo que la labor de Martino será la de lidiar con estas ausencias previo al compromiso de mayor relevancia que deberá cumplir la Selección mexicana durante 2019.

Debido a esta situación, Martino únicamente deberá decir adiós a tres jugadores de la convocatoria original para definir la lista de los 23 elementos con los que afrontará la Copa Oro, en la cual se medirá en un principio a los equipos de Cuba, Canadá y Martinica en la Fase de Grupos. Esta decisión será tomada el próximo domingo, cuando el combinado mexicano afronte su último partido amistoso ante la Selección de Ecuador en Arlington, Texas.

México se verá las caras ante la Selección venezolana en la cancha del Estadio Mercedes Benz de Atlanta, Georgia a partir de las 20:00 horas. Mexicanos y venezolanos se enfrentaron por última vez en la Copa América Centenario de 2016, en un encuentro de fase de Grupos que terminó igualado a un tanto.

Oportunidad de oro

Para estos encuentros previos, los jóvenes de la lista tendrán la oportunidad de mostrarse para ganarse un lugar en la lista final. Alexis Vega, Raúl Gudiño, Iván Rodríguez, Uriel Antuna, Jorge Sánchez y Carlos Rodríguez son algunos de los futbolistas que en estos amistosos definirán su lugar en la próxima Copa Oro.

El “Tata” ni se inmuta

Pese a las amenazas de más bajas por lesión, el seleccionador Gerardo Martino no consideró alarmante la preparación rumbo a la Copa Oro 2019.

A las malas noticias de las bajas previas, se agregaron las luces rojas sobre los volantes Iván Rodríguez y Marco Fabián, quienes se encuentran bajo rigurosa evaluación médica.

“El caso de Iván y Marco lo daremos a conocer al final del partido (contra Venezuela)”, explicó el técnico argentino. “Las ausencias nos han abierto puertas para ver a jóvenes que teníamos ganas de mirar, si la mayoría de los que quedaron fuera hubieran venido, los chicos no tendrían posibilidad. Conforme se presentaron estas situaciones, la ausencia de uno le abrió la puerta a otro”.

Martino explicó porqué no convocó 40 jugadores, como se lo permitía el reglamento. “No me gusta crear falsas expectativas”.

El Universal

Posible 11

1. Guillermo Ochoa

2. Fernando Navarro

3. Diego Reyes

4. Néstor Araujo

5. Jesús Gallardo;

6. Carlos Rodríguez

7. Edson Álvarez

8. Andrés Guardado;

9. Roberto Alvarado

10. Raúl Jiménez

11. Rodolfo Pizarro

Banca

Raúl Gudiño

César Montes

Héctor Moreno

Luis Rodríguez

Jorge Sánchez

Érick Gutiérrez

Luis Montes

Orbelín Pineda

Jonthan dos Santos

Uriel Antuna

Alexis Vega

D.T. Gerardo Martino

Los ausentes

Carlos Vela

Por decisión propia, el atacante de Los Ángeles FC decidió no formar parte de esta Selección. No es la primera vez que Vela decide no estar presente con el “Tricolor”.

Javier Hernández

El goleador histórico de México decidió no acudir a la convocatoria debido al nacimiento de su hijo y un posible traspaso al futbol español.

Marco Fabián

El mediocampista se perderá la Copa de Oro debido a una lesión sufrida en un tobillo durante el último encuentro que disputó en la MLS.

Hirving Lozano

El “Chucky” no alcanzó a recuperarse de una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, la cual padeció a finales de abril.

Héctor Herrera

Herrera solicitó un permiso para no asistir con el conjunto mexicano debido a que este verano se incorporará a las filas del Atlético de Madrid.

Jesús Corona

El “Tecatito” no estará presente por decisión propia. Según rumores, el atacante del Porto se encuentra molesto con Gerardo Martino.

Javier Aquino

El de Oaxaca señaló que días antes de la convocatoria habló con el director técnico argentino para que no fuera convocado, aunque no dio a conocer los motivos.

Miguel Layún

El lateral de los Rayados no estará presente debido a que se recupera de un procedimiento quirúrgico debido a una afección en los riñones.