Preolímpico Concacaf: Costa Rica podría aprovecharse del grito homofóbico

Para sorpresa de todos, el grito de "Eeeh put..." se volvió a escuchar en un juego de la Selección Nacional Mexicana, en el primero del Preolímpico contra República Dominicana.

De inmediato las alarmas sonaron, porque no es secreto que México está en la mira de FIFA por los antecedentes que carga en ese sentido… y lo peor es que esto puede motivar que haya una multa, pérdida de puntos o hasta descalificación del torneo.

Jaime Lozano, técnico del equipo mexicano, hace un llamado, de nueva cuenta, para el segundo juego del Preolímpico que será ante Costa Rica en el estadio de las Chivas.

"Esperamos que el grito ya no se dé, por conciencia, por respeto", dijo el 'Jimmy' en conferencia de prensa.

No tiene temor de que la federación tica pueda colgarse de ese tema para pelear puntos en la mesa: "No, no pienso en eso, lo que me extraña es que parece que se nos olvidó todo lo que pasó con esto, se hizo un gran esfuerzo de parte de la Federación Mexicana de Futbol, todo lo que habíamos ganado… Ojalá que ya se olvidé y no se repita en este juego".

Erick Aguirre, capitán del equipo mexicano, hizo también un llamado: Hacemos una invitación pública para que se deje de lado ese grito homofóbico, nos ha causado muchos problemas. La afición tiene un gran poder para motivarnos, es hermoso que vaya a apoyar".

SANCIONES: ¿Cómo pueden proceder los árbitros en caso de que el grito vuelva a aparecer en el juego ante Costa Rica?

Primer grito: El sonido local hará una llamada de atención. La seguridad del estadio puede retirar a quien sorprenda gritando expresiones homofóbicas.

Segundo grito: El árbitro podrá detener el juego y mandar a los jugadores al vestidor.

Tercer grito: El estadio será vetado y el equipo local perderá puntos.

AJ