Guido Pizarro le quita la capitanía a Gignac; estos serán los nuevos líderes del club

El pasado viernes, Guido Pizarro debutó oficialmente como Director Técnico de los Tigres en la Liga MX, con una victoria de un gol a cero frente al Querétaro en la cancha del volcán.

Un resultado que llenó de confianza a la afición sobre el proyecto deportivo de su exjugador, quien ahora buscará dale al equipo de sus amores la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup.

Teniendo para ese objetivo y el éxito en el torneo local, el respaldo de jugadores claves, quienes serán los líderes de la plantilla en el vestidor.

¿Quién será el nuevo capitán de los Tigres?

Previo al duelo ante Cincinnati, Pizarro dio a conocer una de sus primeras decisiones, dejando fuera a elementos como Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac. Eligiendo en su lugar a Jesús Angulo, Juan Brunetta y Fernando Gorriarán, quienes durante su etapa al frente del equipo felino serán los capitanes al ser los que más lo representan.

"Sobre el tema de la capitanía ya se los he transmitido a ellos (jugadores); considero que es un liderazgo compartido, los tres son los capitanes del equipo porque me representan en el juego, me representan en valores" , mencionó el exfutbolista de los Tigres.

Este partido frente al Cincinnati de la vuelta de los octavos de final de la Concachampions, se disputará este martes 11 de marzo en punto de las 20:30 horas, donde en el compromiso de ida ambos anotaron un gol, cerrando el primer partido en empate y dejando todo para la vuelta en la cancha del Volcán.

Actualmente en la Liga MX, los Felinos marchan terceros de la tabla general con 22 puntos en 11 partidos disputados, con un saldo de siete victorias, un empate y tres derrotas en lo que va de este Clausura 2025 , donde el siguiente fin de semana enfrentarán a Santos Laguna en busca de seguir escalando posiciones en el torneo.

ML