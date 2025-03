'Pulpo' Zúñiga sobre el 'Tala' Rangel: 'Estamos ante un arquero de época'

La portería de Chivas históricamente ha sido una posición complicada y difícil de defender. A lo largo de los años, el Guadalajara ha contado con porteros de renombre que se han convertido en referentes históricos del futbol mexicano.

Actualmente, Raúl Rangel se ha establecido como el arquero titular del Guadalajara tras grandes actuaciones y su seguridad bajo los tres palos. Ante esto, el ex arquero de Chivas, Martín "El Pulpo” Zúñiga, aseguró que el “Tala” reúne todos los requisitos para convertirse en un arquero de época para Chivas.

En entrevista para EL INFORMADOR, el guardameta de la década de los noventa reveló cuáles son los motivos por los que considera que el actual portero rojiblanco será un arquero de época para el Guadalajara.

“Lo que pienso no es de ahorita. Eso sí lo quiero aclarar. Lo que pienso del ‘Tala’ desde que lo vi jugar, siempre hago énfasis en que estamos ante la presencia de un arquero de época. Un arquero con el biotipo del ‘Tala’, me refiero al tema corporal, su cuerpo, el físico, la estatura, lo bien coordinado que es, la buena seguridad de manos que tiene, el buen timing para las salidas, estoy seguro que es un arquero de época. Va a ser un arquero de época. Ojalá que los resultados lo acompañen con algún campeonato. Seguramente sí, porque va a ser de una longevidad tremenda”, señaló.

Para el “Pulpo”, la mentalidad que tiene el “Tala” es clave para continuar en plan con Chivas. Zúñiga considera que el arquero entiende la responsabilidad que conlleva defender la camiseta del Guadalajara, así como la exigencia que existe.

“Lo más importante es que su mentalidad le ha dado para no tener altibajos muy profundos. Y eso es muy importante. Jugar en el Guadalajara es, aparte de la responsabilidad que significa ser el portero de las Chivas, cuando el equipo no anda bien, pues normalmente la gente, principalmente en Jalisco, no perdona. Están acostumbrados a tener buenos resultados”, agregó.

Al final, aseguró que los errores que ha presentado el joven arquero de Chivas son importantes para forjarse y contar con mayor aprendizaje. Es por esto que consideró que está en el momento justo para ser el defensor de la portería rojiblanca.

“Que de repente por ahí escucho que por si le falla alguna, pues es normal. El que sale tiene riesgo de llegar en algún momento a equivocarse. Aquí lo importante es que tienes que ir aprendiendo poco a poco de esas situaciones, y él también tiene un alto nivel de aprendizaje. Porque te das cuenta que cada partido es mejor en ese sentido. Y a mí me encanta, me gusta mucho. Yo lo veía desde el tapatío y creo que la oportunidad le llegó en el momento justo porque jugar con consistencia. En el tapatío le trae como beneficio nada más adaptarse al nivel de primera división”, concluyó.

SV