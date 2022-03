El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola explicó las verdaderas razones por las cuales no se determinó desafiliar al Club Querétaro, siendo la integridad y el trabajo de las y los futbolistas de las distintas categorías de la institución, los que se verían afectados.

En lugar de afectar a los activos deportivos, se determinó castigar a los directivos, quienes serán suspendidos durante cinco años.

"Porque no se desprende de la investigación de la Disciplinaria. Pero, por otro lado, ha habido problemas con desafiliaciones, hoy todavía no se resuelve el tema de Veracruz, hay jugadores esperando que les paguen, el tema está en litigio. No queremos hacer pagar a los y las jugadores del Club Querétaro. La responsabilidad es de la directiva y a ellos se les castiga, no a los desarrollos deportivos, tanto femeniles, como varoniles, es por eso que se tomó esa decisión", informó Mikel Arriola.

