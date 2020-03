Podrían jugar sin público; LeBron se niega

En medio de las preocupaciones por el coronavirus, la NBA pidió a sus equipos que se preparen para jugar partidos sin público si fuera necesario, una posibilidad que fue rechazada rotundamente por la estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James.

De acuerdo con la cadena ESPN, la Liga envió un memorándum a sus franquicias en el que demanda que comiencen a desarrollar planes de contingencia para disputar partidos con únicamente “el personal esencial” presente, en caso de que fuera necesario como medida de precaución para evitar contagios.

Cuestionado sobre la posibilidad de tener que jugar con las gradas vacías, James lo rechazó tajantemente: “No, es imposible. Yo no juego si no tengo aficionados. Es para ellos que juego. Para mis compañeros de equipo, para los fans, de eso va todo esto (...) ¿Salir a una pista y que no haya aficionados? Yo no juego”, dijo “King” James.

“Nunca he jugado un partido sin fans desde que empecé mi carrera. Esto no es Europa”, señaló el alero cuando se le expusieron medidas que se han tomado en eventos deportivos de ese continente.

Según el periodista Shams Charania, en el memorándum la NBA también recordaba las reglas existentes para los aplazamientos o cancelaciones de partidos, sin que ello implique que alguna de esas medidas vaya a ser aplicada de forma inminente.

El memorándum no es la primera comunicación de la Liga con sus franquicias respecto a medidas a tomar y analizar frente al avance del brote del coronavirus en Estados Unidos.

A principios de esta semana, otra nota fue enviada con recomendaciones para que los jugadores se protejan de posibles contagios, como saludar a los aficionados chocando los puños en lugar de las palmas de las manos.

También les pedía que evitaran tomar con la mano objetos como bolígrafos, pelotas o camisetas que los seguidores suelen ofrecerles para que les firmen autógrafos.

“La salud y seguridad de nuestros empleados, equipos, jugadores y aficionados es primordial”, dijo la NBA en un comunicado emitido el pasado lunes. “Nos estamos coordinando con nuestros equipos y consultando con los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y especialistas en enfermedades infecciosas sobre el coronavirus y continuamos monitoreando la situación muy de cerca”.

La expansión global del Covid-19 ha causado estragos en el calendario deportivo internacional, forzando la cancelación o aplazamiento de competiciones de Fórmula Uno, golf y futbol, entre otros deportes.

Kenny Atkinson, despedido como coach de los Nets

Ae va. Atkinson dirigió a los Nets más de tres campañas. AP

Kenny Atkinson no tendrá la oportunidad de dirigir a Kevin Durant y Kyrie Irving juntos en Brooklyn.

Los Nets y su entrenador decidieron que su continuidad como líder era insostenible antes que el par de estrellas pudiera coincidir en la cancha.

Brooklyn sorpresivamente despidió a Atkinson ayer, pese a que el equipo sigue encaminado a su segundo pase consecutivo a los Playoffs.

La mañana después de que Atkinson guio a los Nets a una paliza de 139-120 sobre los Spurs de San Antonio, el equipo anunció la decisión de despedir a su entrenador.

El gerente general, Sean Marks, dijo que él y Atkinson habían charlado sobre qué era lo mejor para los Nets, y llegaron a la conclusión que la solución no estaba en las manos de un entrenador que cumplía su cuarto año en el puesto.

El asistente Jacque Vaughn tomará las riendas por el resto de la temporada. Vaughn dirigió al Magic de Orlando poco más de dos temporadas, de 2012 a 2015.

Los Nets marchan séptimos en la Conferencia Este de la NBA. Atkinson tuvo un récord de 118-190 en tres temporadas y media con el equipo en su primer trabajo como entrenador en la Liga.

JL