Plantel chiva asume su responsabilidad tras fracaso

Son cuatro torneos consecutivos sin poder meterse a la Liguilla por el título, en marcha está el quinto porque las posibilidades de meterse son mínimas y Jesús Sánchez, aseguró que los principales culpables de la situación que vive el equipo son ellos.

De confirmarse la eliminación, Chivas impondrá una marca, en la que un campeón ha quedado más veces fuera de la fiesta grande y todo, debido a los altibajos que han marcado al equipo con tantos cambios de entrenador por los malos resultados.

“La primera responsabilidad es de nosotros, no hemos estado a la altura de la institución, no nos podemos permitir cinco torneos sin calificar y asumimos la responsabilidad. Sabemos el compromiso que existe en el club en lo que viene, es el doble y en ese caso, nos vamos a poner los que nos toque estar y los que no estemos. Debemos ponernos en marcha y no podemos permitir torneos tan mediocres como los que hemos hecho”.

Están apenados en el redil por la mala marcha del equipo, ya que dejaron ir puntos como local que al final, hoy los tuvieran dependiendo de su propio resultado ante el Veracruz, pero por no es así, ya que deben esperar varias combinaciones.

“No te lo sabría decir pero obviamente la primera responsabilidad es de nosotros que estamos dentro, no hemos podido conseguir los objetivos, no sabría decirte, porque ninguno salimos a perder, simplemente no hemos tenido los resultados que esperamos y por esos estamos en la situación que estamos”.

“Chapito” no se siente seguro en el redil, ya que los malos resultados obtenidos por el equipo, indican que nadie debe estar seguro de su continuidad y lo único que les queda, es esperar la última determinación de la dirigencia pero quienes se queden, deben dar respaldo total al presidente Amaury Vergara, como lo harán el sábado ante los escualos.

“Él trata de seguir los pasos de su padre, con su esencia y con su estilo, a nosotros solo nos queda apoyarlo tratar de ayudarlo de donde nos toca que es dentro de la cancha, matándonos por esta institución y apoyando en lo que él requiera”.

AJ