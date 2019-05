"Pipe" López es valorado por la Liga MX

La ilusión de todo jugador que está en divisiones inferiores a la estelar en México es que en algún momento, le digan que hay interés de alguna institución para llevarlo a la Liga MX y en eso está Felipe López, por quien la directiva de Leones Negros ha tenido comentarios, aunque todavía nada formal.

Lo anterior sin lugar a dudas tiene contento a “Pipe”, que no pierde la cordura, se mantiene cauto porque sabe que mientras no haya alguna negociación formal en escritorio por él, todo sigue igual, aunque siempre será motivante que estén preguntando su estatus, así lo reconoció.

"Yo me estoy preparando desde ya, contento de estar en Leones, tengo contrato y en lo mío, haciendo entrenamientos personalizados por si me toca continuar aquí o en otro equipo. Siempre es importante que se escuche el nombre de uno, me siento tranquilo, estoy contento aquí y feliz por ser de Leones. Obvio que mi sueño es estar en la Liga MX, si me conviene a mí y a la directiva, ojalá se dé para seguir creciendo".

Esto no es para volverse loco, se tiene que trabajar duro para poder destacar y esperar cosechar después, porque nada llega fácil o de gratis, así lo ve "Pipe" López, “así es esto, se tiene que estar tranquilo y no bloquearse. Cuando debuté hace dos años, decía que estaba chico, pero no, lo importante es dar el salto ya cuanto antes, pero sin volverse loco”.

El portero Agradece el apoyo que le ha dado Leones Negros y no le queda más responder en la cancha, entregarse al cien por ciento desde los entrenamientos, hasta los partidos oficiales.

"Trabajo pensando en ser mejor, eso está en uno pero los padres juegan un papel importante, me impulsan en todo momento, por eso estoy trabajando ya, haciendo una pre-pretemporada, ya que quiero más. Antes no hacía nada antes de la pretemporada y cuando iniciaban los trabajos, me costaba mucho, así que más vale adelantarle”.

Felipe López tiene ya días trabajando con un entrenador personal, sabe que el esfuerzo diario suma para tener una mejor pretemporada y llegar en excelente estado al arranque del campeonato.

"Siempre es importante de darte un descanso, relajarte, estar con la familia, lo hice y ahora estoy enfocado en lo que viene para mí. No he tenido contacto con la directiva sobre lo que viene para el equipo, seguro habrá cambios con jugadores, del técnico no sabemos si continuará o no".

