Pese a derrotas, Cufré mantiene el optimismo

Pese a los malos resultados con los que se ha presentado Atlas en este Clausura 2020, con dos derrotas en tres partidos en Liga MX, el director técnico, Leandro Cufré, mantiene la calma y sigue con el optimismo que le caracteriza, sobre todo al señalar que el funcionamiento ha sido el que busca en sus jugadores, más allá de los descalabros consecutivos, primero ante Puebla en casa y después el sábado frente a Tigres en Monterrey.

“El partido estaba para cualquiera de los dos, pero no me voy contento con el resultado, esa es la realidad. Al funcionamiento del equipo no le puedo exigir más que eso porque dejaron la vida en cada pelota. Después hubo jugadas desafortunadas que terminan en gol, pero es futbol y son cosas que pasan, pero estoy orgulloso de este plantel”.

Por lo pronto, los Zorros estuvieron hasta ayer en la ciudad de Monterrey, y será hoy cuando se trasladen a Toluca, en donde jugarán mañana el partido de Vuelta de los Octavos de Final de la Copa MX.

Después, los rojinegros se dedicarán a preparar el siguiente juego de Liga, el cual será a puerta cerrada el viernes ante Xolos de Tijuana en el Estadio Jalisco.

JL