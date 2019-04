Pereira ha sido increpado por el mal momento de Chivas

Por el momento que vive el Guadalajara, el defensa central Jair Pereira, aseguró que por ahora no sale ni a comer, ya que en alguna ocasión le faltaron al respeto y prefiere ser cauto, mejor quedarse en casa para no pasar un mal rato.

"No es esconderse, es tomar cautela, precaución de que sabes que a donde vayas, puede alguien ofenderte, puede decir algo y siempre hay que ser cauteloso, viendo a los lugares a donde puedes asistir, donde uno puede ir. Porque así es el futbol, cuando pasas un mal momento es cuando más voltean, cuando más se juzga".

El capitán entiende la profesión, lo que mueve el futbol, pero ya cuando se rebasa la barrera que ni estando con su familia lo respeten, es mucho y por eso mejor es cauteloso, porque ya lo vivió una vez, así que no quiere repetirlo.

"Esta profesión es así, cuando vas bien muchas veces no pasa nada. Cuando vas mal, todo causa revolución y es difícil porque uno a veces quisiera salir a comer con la familia y tratas mejor de no hacerlo para evitar un mal comentario, porque en lo personal me ha tocado que gente cuando voy con mi familia me ofenda. No es nada agradable, entiendo la situación, entiendo que el futbol es pasional, entiendo que así es mi profesión".

Respecto a cómo manejen sus compañeros ese tema de aparecer en público, el capitán espera que se sepan conducir adecuadamente, porque ahora las cosas no están como para andar apareciendo en lugares.

"Cada quien es responsable de sus actos, cada quien sabe a dónde ir, cada quien sabe qué es lo que hace en su tiempo libre y en estos momentos Chivas pasa por una situación crítica, lo cual te pone más en un foco rojo si en algún momento quieres hacer cualquier cosa".

LS