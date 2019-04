Para Pereira, resultados negativos no se deben a ausencia de Vergara

El que no esté el dueño Jorge Vergara con presencia física en Chivas como lo hacía antes nada tiene que ver con los resultados que el equipo ha obtenido, porque, dijo Jair Pereira, que ellos lo tienen al alcance del teléfono y esto pasa más porque los jugadores han quedado en deuda.

“A nosotros no debería preocuparnos esa cuestión, ellos tienen su vida personal y no me puedo meter. Amaury ha estado al pendiente de nosotros, hemos platicado con Jorge en su momento y tenemos su teléfono abierto las 24 horas. Muchos mensajes son transmitidos por su hijo. Uno tiene que respetar la vida de cada persona, sin lugar a dudas nos hemos sentido respaldados con Amaury, él ha tratado de hacer un gran trabajo, ha tenido un cambio radical, está al pendiente y viene y se pasea como lo hacía Jorge. Nosotros estamos tranquilos y no tiene por qué preocuparnos o cambiar los resultados en la cancha”.

Pereira no intentó poner excusa alguna, porque quienes ejecutan son los jugadores, los mismos que en el actual torneo han tenido tres técnicos diferentes, lo cual para el defensa deja claro que el problema no es el técnico.

“Si los resultados no han sido los correctos, ha sido por nosotros, porque nosotros no nos hemos comportado a la altura que merece este club, así son las cosas. Hay que evaluar cada cosa, cada situación que hemos hecho y sobre eso, veremos qué viene para el siguiente torneo”.

