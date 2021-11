La ex número 1 del tenis mundial, Naomi Osaka, dijo estar "conmocionada por la situación" de Peng Shuai, la tenista china desaparecida desde hace 10 días tras acusar a un antiguo alto dirigente comunista del país de haberla violado.

"La censura no es nunca aceptable venga de donde venga. Espero que Peng Shuai y su familia estén bien y en buena salud", publicó en Twitter la jugadora japonesa, junto a una fotografía de la desaparecida.

"Estoy conmocionada por la situación actual y le envío amor y luz en su camino", añadió la doble campeona del US Open (2018, 2020) y del Abierto de Australia (2019, 2021), retirada del circuito para "tomarme una pausa durante un tiempo" en una temporada perturbada por problemas de ansiedad y "varios episodios depresivos".

La WTA, organizadora del circuito femenino, reclamó el domingo, en un comunicado de su director Steven Simon, que "las acusaciones sean investigadas de manera completa, justa, transparente y sin censura", mostrándose muy preocupado por la falta de noticias de Peng Shuai.

El lunes, el número 1 mundial Novak Djokovic también se refirió al asunto al margen del Torneo Masters en Turín, asegurando estar muy "sorprendido". "No sé mucho sobre el tema, he escuchado cosas desde hace una semana y honestamente es sorprendente que haya desaparecido", señaló en rueda de prensa. "No tengo mucho más que decir. Espero que la encuentren y que esté bien. Es terrible. Puedo imaginar lo que debe sentir la familia", añadió.

La antigua N.1 del mundo en dobles, de 35 años, acusó en las redes sociales al antiguo viceprimer ministro Zhang Gaoli, quien fue de 2013 a 2018 uno de los hombres políticos más poderosos de China, de haberla obligado a mantener relaciones sexuales. La acusación explosiva apareció brevemente el 2 de noviembre en la cuenta Weibo oficial de la tenista ganadora de Roland Garros en 2014 por parejas.

A partir del 4 de noviembre, China bloqueó toda referencia a ese mensaje atribuido a Peng Shuai, y que la AFP no ha podido confirmar con certeza que fue escrito por ella, mientras su entorno se niega a realizar cualquier comentario.Desde entonces, la jugadora no ha dado señales de vida y Zhang Gaoli tampoco ha reaccionado de manera pública a las acusaciones.

