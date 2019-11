Desde la primera charla de Ricardo Peláez con el equipo dejó claro a los jugadores el motivo por el cual lo había contratado la directiva del Guadalajara como director deportivo, y que todos trabajarían por objetivos, porque el problema de cociente quieren eliminarlo cuanto antes, así que todos en la plantilla tienen la certeza de que se vienen tiempos de cero errores, reconoció Miguel Ponce.

“Él (Peláez) viene por resultados. Es un tipo al que le gusta trabajar, que tiene gente que lo conoce perfectamente y también vienen por eso, por objetivos y porque saben trabajar. Todos sabemos lo que nos espera el siguiente torneo y lo aceptamos de muy buena manera”.

"Cuando andamos mal la afición del América, y de los demás equipos, quiere ver que sigamos perdiendo. Eso da más grandeza a este equipo”. Miguel Ponce, jugador de Chivas

Nadie en el redil está seguro. El “Pocho” Ponce tiene contrato por cuatro torneos más, pero sabe que de no rendir por el sector izquierdo buscarán reemplazo. “Es un tipo que habla de frente, nos habló claro en la charla que tuvimos. Él dijo que venía a sumar. Viene para traer a gente que aporte, que fortalezca lo que ya está para ser un equipo competitivo. Quiero seguir aquí muchos años, tengo contrato por un par de años más y terminarlo sería excelente”.

Apoya continuidad de Tena

Los resultados que ha tenido Luis Fernando Tena en la dirección técnica de Chivas le valen para mantener la continuidad en el Rebaño, así lo ve Ponce, ya que se ha ganado al equipo por su forma de trabajo y le tienen confianza.

“Seguramente sí (continuará Tena). Ha tenido muy buenos resultados, el equipo ha jugado bien. Lo que se necesita ahora es eso, equilibrio entre las partes donde el entrenador muestre algo a los jugadores y nosotros corresponder. Sería bastante bueno para todos que siguiera”.

Una muestra de lo que quieren ser con Tena está plasmado en la primera anotación que le hicieron al Querétaro, que concluyó Alexis Vega de manera excepcional y en el cual se lograron 34 toques y participó todo el equipo.

“Ese es el tipo de futbol del Guadalajara, ser dinámicos, movimientos continuos y ese gol fue el mejor que hemos realizado en lo colectivo, porque todos participan y se terminó con anotación, se concluyó la jugada”.

El “Pocho” apoya la continuidad de Tena porque ha sabido manejar al equipo, se ha ganado al grupo con su manera de ver el futbol y no tiene doble discurso, siempre va directo, es congruente con lo que dice y hace.

“Me siento cómodo, contento, el profesor Tena me conoce muy bien y sabe que me puede utilizar en varios puestos. Donde me necesiten trataré de hacerlo de la mejor forma. Nos hemos visto bien, además él es un tipo que habla de frente y eso le gusta al jugador”.

Víctor Guzmán es lo que necesita Chivas

El volante Víctor Guzmán, jugador nacido en la cantera del Guadalajara y que encontró en el Pachuca el club para mostrarse y ser exitoso, está a nada de cerrar su pase con Chivas para el Cluausura 2020, y eso lo ve bien Miguel Ponce, porque requieren de ese talento para regresar al equipo a los primeros lugares en la Liga MX.

“No tengo mucha relación (con él), no me tocó mucho en Chivas, pero es un tipo que tiene mucha llegada, gol, y eso es lo que necesitamos acá. En Pachuca le ha ido muy bien, ha hecho muchos goles y creo que jugadores así le vendrían muy bien al equipo”.

Víctor Guzmán es uno de los candidatos en la baraja que maneja Ricardo Peláez para reforzar al equipo en lo que toca a la generación de jugadas de gol.

Mantiene la esperanza

Al partido de mañana ante el Veracruz Chivas podría llegar eliminado matemáticamente, pero Miguel Ponce no pierde la esperanza de Liguilla.

Respecto de este duelo de la Jornada 19, último de la campaña regular, el canterano opinó:

“Estamos a nada de que termine el torneo, con posibilidades de que puedan suceder cosas raras para entrar a la Liguilla. Es difícil, pero también teniendo un muy buen cierre dejaríamos un buen sabor de boca”.

Quedar fuera de la Liguilla o estar al borde de la eliminación, es algo que propiciaron por la irregularidad mostrada en 18 jornadas.

“Tuvimos altibajos en el torneo, dejamos ir muchos puntos que nos tienen en esta situación, y es algo difícil”.