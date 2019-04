Paul Aguilar quiere retirarse en el América

El próximo domingo el defensor de las Águilas sumará 400 partidos en Primera División y lo hará vistiendo la camiseta del América, club al que llegó en una etapa en la que estaban por debajo de los títulos del Guadalajara.

"Yo he disfrutado cada cosa cómo ha llegado. Son situaciones que han pasado y no me arrepiento de nada de lo que he hecho"

Con ocho años en el nido de Coapa, a Aguilar le gustaría retirarse en América, donde tiene un nombre y trayectoria.

El lateral derecho que debutó en primera división en 2006 con el Pachuca, confesó que en un momento tuvo opciones de emigrar a Europa, pero señaló que no se arrepiente de que su carrera se haya quedado dentro de las fronteras de México.

"Si hubo varias ofertas Europa. A veces no pasa tanto por un jugador también tenía que ver cuestión familiar, intereses entre clubes y no se dio con 'x' o 'y', yo he disfrutado cada cosa cómo ha llegado. Son situaciones que han pasado y no me arrepiento de nada de lo que he hecho", declaró el defensor americanista.

Aguilar termina contrato en diciembre con el club de Coapa y aunque sostuvo que ya existe un heredero para su posición, le gustaría permanecer si la directiva así lo considera.

"Dios quiera que se pueda dar el retiro acá. A las dos instituciones (Pachuca, donde debutó) le tengo un gran cariño, pero América tiene mucho más corazón. En el caso de Jorge Sánchez, hablé con él y le comentaba que él tenía que ser el que se quedara con la posición, reconociendo que la edad ha pasado. Todo dependerá de lo que deje de hacer dentro de la cancha y en el equipo habrá una competencia muy fuerte", mencionó Aguilar.

JM