Paul Aguilar no deja de soñar con el Mundial

Aunque su deseo es ser considerado para la Selección Nacional de México y disputar la Copa del Mundo Rusia 2018, el defensa del club América Paul Aguilar se mostró resignado porque sabe que en este momento para el técnico colombiano Juan Carlos Osorio hay mejores que él.

Aguilar fue titular indiscutible en la Copa del Mundo Brasil 2014 bajo el mando de Miguel Herrera al disputar los tres partidos de primera fase, así como el de octavos de final.

El exjugador de Pachuca destacó que debe estar consciente que América está primero y trata de hacer las cosas bien para ir a la justa mundialista.

"Claro que quiero ir, uno trabaja para eso, lógicamente sabemos que están los mejores", apunta.

Al respecto, su compañero, el portero argentino Agustín Marchesín manifestó que Aguilar es sin duda el futbolista mexicano que mejor se desenvuelve por la lateral de la derecha.

"Paul es el mejor lateral que hay por lejos, es la realidad, no lo digo porque es mi compañero, pero son decisiones del técnico que no me puedo meter, cuando uno está afuera y veía su calidad, es el mejor lateral del futbol mexicano, todo mundo lo dice", apuntó.

Marchesín confió que en la lista final que se dará a conocer en los próximos días esté su compañero, ya que el desempeño que ha mostrado esta temporada no es nuevo, sino que es un trabajo de años.

