El Guadalajara está lejos de su mejor momento. La derrota ante el Cruz Azul en la cancha del estadio Jalisco, la eliminación de la Concacaf Champions Cup y los cambios en la dirección deportiva del plantel han generado un ambiente tenso entre el equipo y su afición. Sin embargo, la nota positiva para las Chivas en este torneo han sido sus jóvenes.

Nombres como Mateo Chávez, Miguel Gómez, Teun Wilke y Hugo Camberos han generado sensaciones positivas y respondido dentro del terreno de juego, demostrando que ese es el proyecto del Guadalajara.

En entrevista con EL INFORMADOR, Amaury Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara, habla sobre la inversión que se ha hecho en las Fuerzas Básicas y cómo es que buscan consolidar este proyecto:

“Chivas ha consolidado su proyecto de formación, los que están y los que vienen son jóvenes con muchísimo talento que aman el escudo, que aman la camiseta y que no tienen miedo a debutar y a jugar en Chivas, eso es muy importante”.

Vergara Zatarain sabe el compromiso que existe entre los jóvenes a los que se les brinda la oportunidad de estar en el primer equipo y conocen la exigencia y el peso de la playera rojiblanca.

“Es muy importante que en Chivas, quien esté, entienda lo que es Chivas, lo que significa para la gente, el tamaño del escudo que tenemos, es un equipo de altísima exigencia. Que no pueden venir aquí a pasar a gusto y no esforzarse. Es un equipo de alto rendimiento y de alta exigencia y sabiendo que esas son las cualidades que necesita el primer equipo, sabemos que a los jóvenes que preparamos en la cantera los tenemos que preparar para ese reto y quién mejor que nosotros mismos”.

Para Amaury el proyecto de Fuerzas Básicas es primordial, pues el Guadalajara tiene que recurrir a ellos para lograr reforzar el equipo de forma adecuada por los obstáculos que encuentran al momento de buscar a jugadores mexicanos que militan en otros equipos de la liga.

“A Chivas no le venden los jugadores a precio justo y no me da pena decirlo porque es una realidad. Hay equipos que se quieren aprovechar y quieren vender a los jugadores cuatro o cinco veces más alto el precio, y eso quiere decir que además de malgastar nuestro dinero, reforzar a otros equipos (porque ese dinero también sirve para que ellos se refuercen), entonces, ¿por qué darles tanta ventaja a los demás equipos con los que competimos”?

En el Guadalajara tienen claro que para que el proyecto con los jóvenes tenga resultados también se debe hacer una inversión importante en las instalaciones en donde los forman, por lo que han trabajado en la remodelación de sus complejos deportivos.

“Muchos critican mi gestión diciendo que no invierto, yo creo que no se han dado cuenta de todo lo que hemos invertido en la cantera. Hemos remodelado Verde Valle, la Gigantera, hemos enviado a juveniles a torneos internacionales, entonces, mucho dinero que se perdía, que se le ‘regalaba a otros equipos’ ahora lo estamos invirtiendo en nuestra cantera para tener a nuestros propios jugadores y darles la verdadera oportunidad del primer equipo, y quienes no cumplan con esas exigencias puedan tener proyección a otros países, Europa, principalmente, y otras ligas del mundo”.

Amaury Vergara cree que los futuros éxitos del Rebaño vendrán gracias a los jugadores que el propio club forma y no de contrataciones costosas. EL INFORMADOR/A. Navarro

INVERSIÓN

Buena educación, la base del éxito

Además de la fuerte inversión en la actualización de las instalaciones, duplicar la cobertura de las visorías y el fogueo internacional, donde también se forma todos los días a los próximos futbolistas del Rebaño es en las aulas.

Amaury ha potenciado la política que inició su padre, don Jorge Vergara (QEPD), de buscar un crecimiento y desarrollo integral a través de becas para la educación de los elementos de Fuerzas Básicas bajo el lema “Si no estudias, no juegas”. Esto representa otra inversión millonaria y un compromiso social que distingue a las Chivas de Amaury como el único club en México que beca a 200 jóvenes futbolistas en sus estudios de secundaria, preparatoria, universidad o idiomas en escuelas privadas para prepararlos también para su vida fuera de las canchas.

A pesar de los resultados de esta temporada, Amaury se muestra positivo y tiene confianza en su plantel, pues sabe que hay jugadores que están “comprometidísimos” y que el “proyecto de cantera está funcionando muy bien, es muy exitoso y eso se va a ver en todos los equipos de Chivas”.

JOYAS JUVENILES DEL REBAÑO

Hugo Camberos

IMAGO7

El extremo derecho de 18 años se ha establecido como la principal joya del Guadalajara. Su velocidad y potencia han deslumbrado al futbol mexicano, convirtiéndose en la cara de la nueva era de jugadores surgidos de Chivas. Su desempeño en ambas bandas y técnica lo llevaron a ir ascendiendo en las Fuerzas Básicas hasta llegar al primer equipo. Actualmente en su palmarés cuenta con un título en la Liga de Expansión 2024.

Mateo Chávez

IMAGO7

El lateral izquierdo de 20 años es actualmente uno de los referentes de los futbolistas surgidos en fuerzas básicas, su velocidad y verticalidad en ataque lo convierten en uno de los mejores prospectos del Guadalajara.

Lo mostrado por el “Tiloncito” en la cancha ha llamado la atención hasta en el extranjero, por lo que su salida al futbol extranjero parece inminente.

Gael García Bernal

El mediocampista de 22 años ha llamado la atención por su regate y buen golpeo de pelota que lo hace destacar sobre el resto. En su paso por la Liga de Expansión, consiguió el campeonato en 2024, convirtiéndose parte fundamental del equipo de José Meléndez. Ya debutó en Primera y ahora busca consolidarse.

Ariel Castro

El mediocampista de 19 años se ha establecido como uno de los jugadores a seguir debido a su técnica individual, velocidad y regate. “Ari” Castro ha llamado la atención de los entrenadores del primer equipo, por lo que ya ha sido convocado, sin embargo, no ha debutado en primera división.

Actualmente ha conseguido un bicampeonato en Sub-17, además de obtener el título en las categorías Sub-18 y Sub-23.

Dana Sandoval

IMAGO7

Es una de las jugadoras más destacadas de las fuerzas básicas de Chivas Femenil, actualmente tiene 17 años de edad, sin embargo, debutó a los 15 años. Se desempeña como volante de ataque por las bandas, cuenta con gran velocidad, visión, potencia, además de ser muy habilidosa y creativa, virtudes que le permiten al cuerpo técnico contar con variantes a la ofensiva.

Ivonne González

IMAGO7

Es una mediocampista de características ofensivas, actualmente tiene 19 años edad y ya comienza a tomar protagonismo en el primer equipo del Guadalajara.

Se desempeña como volante creativa y tiene un gran olfato goleador, siendo un peligro para las rivales en el último tercio del campo, por lo que es una de las jugadoras a seguir del equipo femenil Rojiblanco.

Angelyn Barrera

IMAGO7

Es una defensora de 17 años de edad que se desempeña en el equipo Sub-19. Es una lateral con gran fondo físico, con un gran despliegue por la banda. Cuenta con una gran complexión física, misma que se caracteriza por su potencia en defensa al igual que en ataque, cuenta con gran habilidad y velocidad, además de grandes virtudes para sumarse al ataque.

Kimberlin Galicia

IMAGO7

Es una delantera de 19 años de edad, cuenta con grandes condiciones y proyección en ofensiva y gran olfato goleador. Entre sus principales virtudes se encuentra la conducción de balón y la velocidad. Otro de los aspectos a destacar es la gran habilidad para aprovechar espacios en el terreno de juego y su gran capacidad de definición frente al marco.