Para Miguel Herrera, la imagen de Ricardo Peláez está sobrevalorada

Para Miguel Herrera, Ricardo Peláez está sobrevalorado "porque no gana partidos, no gana títulos, es un extraordinario director deportivo que apoya a sus técnicos para conseguir a sus equipos que quieren, pero no es quien gana, eso lo hacen los jugadores y se lo digo a la cara".

En entrevista con Telemundo, el técnico del América habló sobre lo que piensa del que fue su presidente deportivo y lo llevó a dirigir a los azulcremas: "Ya pasó por América, por Cruz Azul y ahora Guadalajara. Lo llaman porque saben que es capaz, pero en Cruz Azul no logró lo que quieren que es un título de Liga y le metieron buen dinero".

De repente los medios, agregó, "dicen, ya llegó Peláez, vamos a ganar, pero él no trabaja la cancha, él no trabaja con el equipo, Ricardo lo que hace es exigirle al técnico y al jugador que den su máximo esfuerzo, después el entrenador pone una idea y los jugadores que son los que se deben de llevar todo el mérito, hacen el trabajo".

Y refrendó. "La imagen de Ricardo está sobrevalorada sin ninguna duda".

Peláez y Herrera también trabajaron juntos previo y durante el Mundial de Brasil 2014, donde México quedó eliminado de forma dramática ante Holanda en los octavos de final.

